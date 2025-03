Con triunfos ante grandes de Argentina, Brasil y Uruguay: la “década copera” de Palestino que lo agranda en el fútbol chileno

Palestino vuelve a dar el golpe de gracia a nivel internacional. El cuadro tetracolor nuevamente estará en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. De paso, aseguró el botín 900 mil dólares por estar en la ronda. Ahora lo logran tras vencer por penales a la UC, que, en contraste, por tercera temporada consecutiva no logra avanzar de ronda en el certamen subcontinental. Desde 2021, la escuadra árabe posee un 100% de eficacia en la ronda inicial del torneo. En esa temporada eliminaron a Cobresal, mismo rival al que borraron en 2023. En 2022 no compitieron a nivel internacional y en 2024 estuvieron en la Copa Libertadores.

Los últimos 10 años han sido los más prolíficos para el elenco de La Cisterna a nivel sudamericano. En su historia poseen un total de 14 participaciones. De esa cifra, 11 han sido desde 2015 en adelante. En la Copa Libertadores han estado presentes en las ediciones de 1976, 1978, 1979, 2015, 2019, 2020 y 2024. Por otro lado, en la Copa Sudamericana figuran en 2016, 2017, 2019, 2021, 2023, 2024 y 2025.

Sus campañas más destacadas fueron en 2016, cuando llegaron a cuartos de final de la Copa Sudamericana, y en 2024, cuando llegaron a octavos de final en la misma competencia. En la Libertadores les ha costado más, ya que no han podido superar la fase de grupos. Claro que han logrado campañas meritorias, como las de 2019 y 2024. En ambas superaron dos rondas previas y fueron terceros en su zona, lo que les valió el paso al segundo certamen en importancia. Aun así, su mejor actuación se remonta a 1979, cuando fueron semifinalistas.

Metas altas

El héroe de Palestino en la Copa Sudamericana fue Sebastián Pérez. El propio guardameta fue uno de los que habló tras el encuentro y valoró la clasificación. “Estamos contentos por pasar, ahora tenemos una gran responsabilidad que es competir a nivel internacional y no ir a pasear. Ahora descansar para esperar a lo que se venga”, dijo. El Zanahoria descartó que su actuación sea por saber donde le iban a patear sus excompañeros: “Uno siempre estudia los penales, pero obviamente en estas instancias tan decisivas te cambia todo. Si bien yo los conocía, ellos también, si me jugaba antes o no, si los esperaba más de la cuenta, entonces, es recíproco”, comentó.

En la antesala del choque, el entrenador Lucas Bovaglio destacó la experiencia continental que ha ganado su escuadra en el último tiempo. “Se ha acostumbrado a jugar torneos internacionales y eso nos invita a repetir lo que han hecho otros entrenadores y jugadores. El club ha demostrado estar a la altura muchas veces y no tengo dudas que vamos a competir bien”, anticipaba. El contraste con la UC se notó en el marcador.

En el club ya se consideran un equipo con tradición internacional. “Palestino está demostrando, poco a poco, que es un equipo copero. Son cosas que no se resaltan mucho por no tener tantos hinchas, pero tenemos una alegría muy grande de saber que tenemos un equipo con esta pachorra”, dijo Jorge Uauy hace algunos meses. En esa ocasión también dio algunas claves que explican lo hecho por la escuadra árabe: “Retenemos a aquellos jugadores titulares y después nutrirnos con futbolistas que no tengan mayor diferencia con los que juegan habitualmente. Además hemos sumado juveniles que están dando realmente el ancho y eso también te va nutriendo hacia el futuro, sentir que tenemos la posibilidad de construir un equipo que se mantenga lo máximo posible”.

Las mejores hazañas

En los octavos de final de la Copa Sudamericana de 2016, todo indicaba que Palestino no lograría superar a Flamengo. El cuadro brasileño, de hecho, ganó por la cuenta mínima en Santiago. En la revancha, sin embargo, dieron el batacazo en Vitória y ganaron por 2-1, con goles de Leonardo Valencia y Roberto Cereceda. Fue el primer batacazo árabe de la década a nivel continental. En ese entonces eran dirigidos por Nicolás Córdova. En la ronda de los ocho mejores, cayeron ante San Lorenzo. Fue 2-0 para los transandinos en Buenos Aires y 1-0 para el equipo chileno en Macul.

Hace un año lograron otra victoria en Brasil. En esa ocasión ante Cuiabá, en la ronda eliminatoria de la Sudamericana. Fue 1-1 en Concepción y 2-1 para los nacionales en el Arena Pantanal. Los tantos fueron obra de Junior Marabel y Gonzalo Sosa. Después no pudieron con Independiente Medellín.

Por otro lado, en la Libertadores, en 2015 logró dar un golpe al sacar a Nacional de Uruguay en la ronda previa. Luego en su grupo fueron terceros. En 2019, le ganaron a Independiente Medellín y Talleres de Córdoba. Después también fueron terceros en su zona. En 2020 eliminaron a Cerro Largo, pero los eliminó Guaraní. Mientras que en 2024 sacaron a Portuguesa de Venezuela y a Nacional de Paraguay, para luego ser otra vez terceros y entrar a la Sudamericana.