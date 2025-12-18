Con un golazo marcado desde la mitad de la cancha: Marruecos se queda con la Copa Árabe en una emocionante final

Aló, ¿Puskás? Si este famoso premio al mejor gol del año no se hubiese entregado unos días atrás, seguramente Oussama Tannane sería un serio competidor para el ganador de la temporada, Santiago Montiel de Independiente de Avellaneda.

El artillero del Umm-Salal tomó la pelota en su propio campo, a metros de la línea que divide la cancha en dos, y con un globo perfecto marcó un tanto soñado. El mismo que rápidamente se viralizó en las redes sociales de todo el mundo y que sirvió para que los africanos abrieran la cuenta en la final de la Copa Árabe.

Y si bien Tannane contó con la complicidad del portero de Jordania, Yazeed Abulaila, y golpeó a los tres minutos de partido, los asiáticos no se amilanaron y lograron contener el impulso inicial de su contrincante hasta que se fueron al descanso. Estrategia que le dio resultados pues apenas iniciaron el complemento (48′), Ali Olwan puso el empate con un impecable cabezazo.

Tanto que envalentonó a los rivales de Argentina en el Mundial que se jugará en Canadá, Estados Unidos y México el próximo año, pues el remate de Mahmoud Al Mardi dio en la mano de Aschraf El Mahdioui y tras la revisión del VAR, el árbitro sueco Glenn Nyberg cobró penal para los jordanos: Olwan tomó el balón y con sangre fría marcó su segundo personal y dio vuelta el partido (67′).

El tiempo avanzó y todo indicaba que el partido terminaba de esa manera, pero -tras una serie de rebotes- Abderrazak Hamdallah puso la igualdad en el minuto 88 y obligaba a que ambos equipos se fueran al alargue. Y si el VAR había favorecido a los jordanos en el tiempo reglamentario, en el complemento le quitó el tercer tanto por una mano previa.

Cobro que le dio alas a Marruecos y específicamemente a Hamdallah, el cual también se inscribió con un doblete (100′) para que el título se lo llevara Marruecos y alzara su segunda copa en el año, tras ganar el Mundial Sub 20 que se realizó en nuestro país y donde venció quienes llegaban como favoritos por lo hecho en la cita, Argentina.

Mira el golazo de Marruecos en la final de la Copa Árabe: