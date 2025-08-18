Con una marca negativa tras dos años: el desplome de los chilenos en el ranking ATP

Con una marca negativa tras tres años: el desplome de los chilenos en el ranking ATP.

Después de dos semanas sin variaciones, este lunes se actualizó el ranking ATP y la noticia para el tenis chileno no es alentadora. Ninguno de sus principales representantes aparece dentro del top 100 mundial. Nicolás Jarry es el que más cerca quedó de esa barrera. El número uno del país perdió tres lugares y ahora se ubica en la casilla 103°, a la espera del sorteo del US Open. Ahí tiene asegurado un lugar en el cuadro principal.

Alejandro Tabilo, por su parte, sufrió la caída más brusca de la semana. El zurdo bajó 23 posiciones y se instaló en el puesto 126°, aunque también disputará el último Grand Slam del año. Christian Garin descendió seis lugares y quedó 127°. Este lunes le ganó a Yosuke Watanuki (148°) por doble 6-4.

En una situación similar está Tomás Barrios, que retrocedió al 135° tras perder cuatro puestos y que este martes hará su estreno en la qualy.

Más atrás aparecen Matías Soto (253°), Daniel Núñez (770°), Benjamín Torrealba (905°) y Nicolás Villalón (957°), este último con un salto positivo de 56 casilleros.

En la parte alta del ranking, Jannik Sinner sigue firme como número uno con 11.480 puntos, sin importar el resultado de la final de Cincinnati en la que cayó por retiro ante Carlos Alcaraz, su escolta con 9.240 unidades.

El podio lo completa Alexander Zverev, mientras que Novak Djokovic continúa séptimo. El top 10 lo cierran Karen Khachanov, que escaló tres lugares, y Lorenzo Musetti.

Top 10

Tenista Puntos Variación Jannik Sinner (1°) 11.480 0 Carlos Alcaraz (2°) 9.240 0 Alexander Zverev (3°) 6.230 0 Taylor Fritz (4°) 5.575 0 Jack Draper (5°) 4.440 0 Ben Shelton (6°) 4.280 0 Novak Djokovic (7°) 4.130 0 Álex de Miñaur (8°) 3.545 0 Karen Khachanov (9°) 3.240 +3 Lorenzo Musetti (10°) 3.205 0

Top Chilenos