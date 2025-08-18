SUSCRÍBETE
El Deportivo

Con una marca negativa tras dos años: el desplome de los chilenos en el ranking ATP

Por primera vez desde 2023, ningún tenista nacional está ubicado entre los 100 mejores de la orbe.

Lucas Mujica 
Lucas Mujica
Con una marca negativa tras tres años: el desplome de los chilenos en el ranking ATP.

Después de dos semanas sin variaciones, este lunes se actualizó el ranking ATP y la noticia para el tenis chileno no es alentadora. Ninguno de sus principales representantes aparece dentro del top 100 mundial. Nicolás Jarry es el que más cerca quedó de esa barrera. El número uno del país perdió tres lugares y ahora se ubica en la casilla 103°, a la espera del sorteo del US Open. Ahí tiene asegurado un lugar en el cuadro principal.

Alejandro Tabilo, por su parte, sufrió la caída más brusca de la semana. El zurdo bajó 23 posiciones y se instaló en el puesto 126°, aunque también disputará el último Grand Slam del año. Christian Garin descendió seis lugares y quedó 127°. Este lunes le ganó a Yosuke Watanuki (148°) por doble 6-4.

En una situación similar está Tomás Barrios, que retrocedió al 135° tras perder cuatro puestos y que este martes hará su estreno en la qualy.

Más atrás aparecen Matías Soto (253°), Daniel Núñez (770°), Benjamín Torrealba (905°) y Nicolás Villalón (957°), este último con un salto positivo de 56 casilleros.

En la parte alta del ranking, Jannik Sinner sigue firme como número uno con 11.480 puntos, sin importar el resultado de la final de Cincinnati en la que cayó por retiro ante Carlos Alcaraz, su escolta con 9.240 unidades.

El podio lo completa Alexander Zverev, mientras que Novak Djokovic continúa séptimo. El top 10 lo cierran Karen Khachanov, que escaló tres lugares, y Lorenzo Musetti.

Top 10

TenistaPuntosVariación
Jannik Sinner (1°)11.4800
Carlos Alcaraz (2°)9.2400
Alexander Zverev (3°)6.2300
Taylor Fritz (4°)5.5750
Jack Draper (5°)4.4400
Ben Shelton (6°)4.2800
Novak Djokovic (7°)4.1300
Álex de Miñaur (8°)3.545 0
Karen Khachanov (9°)3.240+3
Lorenzo Musetti (10°)3.2050

Top Chilenos

TenistaPuntosVariación
Nicolás Jarry (103°)628-3
Alejandro Tabilo (126°)513-23
Christian Garin (127°)510-6
Tomás Barrios (135°)473-4
Matías Soto (253°)220-1
Daniel Núñez (770°)340
Benjamín Torrealba (905°)21+7
Nicolás Villalón (957°)17+56

