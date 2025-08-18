Christian Garin avanza con algunas dudas a la segunda ronda de la qualy del US Open

Christian Garin ha dado un paso importante en su objetivo de conseguir un cupo en el cuadro principal del US Open, el último Grand Slam de la temporada.

La raqueta nacional, 127° del ranking ATP, logró imponerse en la primera ronda de la clasificación del torneo, superando por un doble 6-4 al japonés Yosuke Watanuki (148°).

El primer set fue bastante tranquilo para el chileno que fue confirmando con seguridad su servicio y aprovechando las chances que generó. De hecho, el primer quiebre del duelo llegó en el quinto juego.

Gago llegó a estar con una ventaja de 0-40 a su favor, pudiendo esperar hasta la segunda chance para arrebatarle el servicio al asiático y comenzar a comandar el encuentro.

Si bien el nipón intentó recuperar de inmediato el punto, Garin le negó la oportunidad y acabó confirmando para ponerse 4-2 arriba en la manga.

El parcial pudo cerrarlo luego en el noveno juego con un nuevo quiebre, pero esta vez Watanuki respondió de buena manera para evitarlo, pero no pudo hacer nada para que en el décimo game Garin se llevara el set por un claro 6-4 después de 39 minutos de competencia.

En la segunda manga arrancó aún mejor para el tenista nacional, pues pudo golpear el ánimo de su rival al quitarle el primer servicio y con la confirmación respectiva quedó 2-0 arriba.

El duelo se complicó más adelante ya que entre el sexto y el noveno juego se desarrolló un intercambio de quiebres que de todas maneras permitió que Garin pudiera cerrar el segundo set por 6-4 y avanzar a la siguiente ronda.

Ahora espera por el ganador del cruce entre el argentino Marco Trungelliti (183°) y el estadounidense Christopher Eubanks (160°).

Quien también se prepara para enfrentar la primera ronda de la qualy del US Open es Tomás Barrios (135°). El chillanejo disputará su primer encuentro de la clasificación este martes midiéndose contra el libanés Benjamin Hassan (203°)

Nicolás Jarry y Tabilo esperan en el cuadro principal

Quienes ya tienen asegurada su presencia en el US Open son Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo. Si bien en un principio el nacido en Canadá también se disponía a comenzar desde las clasificaciones, hubo un movimiento que acabó beneficiándolo.

Hace una semana se confirmó la baja por lesión del búlgaro Grigor Dimitrov, quien no ha podido recuperarse de la lesión muscular sufrida en los octavos de final de Wimbledon.

La meta del europeo era poder ponerse en forma para ser parte del torneo que se disputará en Nueva York. Sin embargo, la organización del evento terminó confirmando su ausencia, lo que le abrió la posibilidad a Tabilo.

De esta forma, el búlgaro perderá su racha de presencias en Grand Slams, pues desde su ausencia del US Open de 2010, acumuló 58 participaciones en torneos consecutivos, siendo esta racha la quinta mayor de todos los tiempos.