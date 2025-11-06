OFERTA ELECCIONES $990
El Deportivo

Con una visita ilustre: el deporte se toma la pista atlética Eliana Gaete de Las Condes

Este viernes se llevará a cabo el New Balance Finals que contará con la presencia de la medallista estadounidense Kendall Ellis.

Por 
El Deportivo
Foto: newbalancefinals.cl.

El deporte escolar es la cuna de los grandes atletas. En estos torneos se han formado talentos como Lucas Nervi, Martina Weil, Claudio Romero y Benjamín Aravena, quienes han brillado en versiones anteriores del New Balance Finals.

Por octava ocasión, se desarrollará en el país el New Balance Finals, instancia deportiva que reúne a los atletas escolares más talentosos del continente. Este año participarán, además de los representantes de Chile, deportistas de Argentina, Colombia, Paraguay, Panamá, Costa Rica, Uruguay y México, en un evento abierto a toda la comunidad, donde los especialistas mostrarán su talento en la pista atlética Eliana Gaete Lazo, del Club Deportivo Universidad Católica, ubicado en Las Condes.

“Como viene siendo costumbre, nuevamente estamos apostando por las promesas de nuestro país y del continente en materia deportiva. Esta iniciativa, que nació en 2016, continúa creciendo y alentando a los atletas más jóvenes a ser parte de este evento internacional que, además de Chile, también tiene su versión en Estados Unidos, lo que lo transforma en un verdadero lujo”, declaró Fernando Padovani, Brand Manager de New Balance.

Visita de oro

Este año, el evento contará con una invitada estelar: Kendall Ellis, atleta estadounidense que en los Juegos Olímpicos de Tokio ganó la medalla de oro en el relevo 4 × 400 m y la de bronce en el relevo mixto 4 × 400 m. El objetivo de su visita es intercambiar experiencias y técnicas con los atletas escolares.

Las coordenadas del New Balance Finals 2025 son:

  • Pista atlética Eliana Gaete Lazo, Club Deportivo Universidad Católica, Av. Las Flores 13000, Las Condes.
  • Viernes 7 de noviembre, desde las 14.00 hasta las 21.00 horas.

