    Concepción visita Copiapó con la ilusión de dar un paso más hacia la Primera División

    El conjunto penquista consiguió este miércoles imponerse por 1-0 a Deportes Copiapó en Collao. Ahora debe viajar hasta el norte para intentar asegurar su paso a la final

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: Photosport. MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

    Deportes Concepción dio este miércoles un paso más en la lucha por regresar a la Primera División. Gracias a la solitaria anotación de Joaquín Larrivey, el León de Collao consiguió imponerse por 1-0 a Deportes Copiapó, inclinando la balanza a su favor para el duelo de revancha.

    Con esto, los penquistas mantienen la ilusión de regresar a la máxima categoría, lugar en el que compitieron por última vez desde el Apertura de 2008.

    Una muestra de que el camino no ha sido fácil. De hecho, Deportes Concepción ha vivido en 2025 su regreso a la división de plata del fútbol chileno después de nueve años.

    Y lo hicieron con incertidumbre, pues, tras perder la final de la Segunda División contra Deportes Melipilla, la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina sancionó a los Potros por el no pago de las cotizaciones de octubre de 2024, quitándole tres puntos en la temporada 2024, lo que significó el ascenso de los lilas.

    El objetivo de este primer año es transformarnos en un equipo muy competitivo. Mantuvimos la base del plantel que obtuvo el ascenso y le sumamos refuerzos importantes, que vienen de jugar en Primera División y con gran trayectoria, incluso de carácter internacional”, manifestaba el director deportivo de Concepción, Aiderson Abreu, antes del inicio de la temporada.

    Más adelante en la temporada, Abreu indicaba que “queremos ser muy competitivos, ojalá lograr un objetivo como una fase de liguilla o acercarnos a las primera dos posiciones, sería extraordinario. Pero primero hay que consolidar la base de jugadores. Queremos que la competitividad sea el factor”.

    El director deportivo además contó que en 2023, con la llegada de la nueva directiva y cuando la institución aún estaba jugando en Segunda Profesional, presentaron un plan con plazos tentativos para el retorno a la máxima categoría: “En ese plan de cinco años que lo presentamos en 2023 a la junta de accionistas, nuestra intención era que para 2027-2028 pudiéramos llegar a la Primera A. Obviamente son planes, después el fútbol puede tener otros reveses”.

    Ahora ese proyección puede adelantarse, aunque el elenco lila sabe que primero debe asegurar su paso a la final. “Hoy estamos muy ilusionados y por qué no pensar en que se puede dar con el equipo”, comenzó señalando Joaquín Larrivey en diálogo con TNT Sports.

    Hay que mantener la tranquilidad con este resultado que hemos obtenido en casa. Vamos a ir a una cancha súper difícil y que completamente diferente a lo que estamos acostumbrados nosotros. Será un partido difícil contra un grandísimo rival, que terminó segundo en el torneo y que tranquilamente podría haber sido campeón. Copiapó es un equipo al que respetamos mucho y ya veremos si pasamos. Obviamente, vamos con mucha ilusión y nuestra final es el domingo que viene”, añadió.

    La advertencia de Hernán Caputto

    A pesar de la victoria de Deportes Concepción, en Deportes Copiapó no pierden la esperanza de dar vuelta el resultado. Así lo ha expresado el técnico Hernán Caputto. “Perder siempre es duro y no nos gusta. Creo que fuimos muy combativos, muy competitivos en todo el partido ante Deportes Concepción. Al final, el partido se define por cosas del VAR, que son vistas y tomadas por los árbitros, así que ahí yo no me meto. Fuimos combativos hasta el final, luchamos y la llave está abierta”, indicó tras el partido a TNT Sports.

    Vamos a jugar en nuestra casa sabiendo que es un rival durísimo, pero también ellos se dieron cuenta que somos un equipo duro, difícil y que también juega”, agregó.

    “Nos faltó ser más punzantes cuando creíamos que teníamos que atacar y, sobre todo, por las bandas, que sabíamos que íbamos a hacer daño en la subida de sus laterales. Estos partidos van a ser así, duros, de transiciones rápidas, por lo tanto teníamos estar bien parados, porque al final fue una transición, un centro rápido, y hay que corregir ahora, recuperar a los jugadores. La llave está muy abierta todavía”, cerró el entrenador.

    La otra batalla por ser finalista

    Foto: Photosport. ANDY MANZANARES/PHOTOSPORT

    A su vez, San Marcos de Arica y Cobreloa buscan avanzar a la final de la liguilla. El cuadro ariqueño consiguió dar el primer golpe al imponerse por 2-1 a los loínos en el duelo de ida a pesar de tener un hombre menos en la cancha por la expulsión de Matías Moya en el minuto 38.

    De esta manera, los naranjas necesitan imponerse en la revancha por un gol de diferencia para forzar los lanzamientos penales o por dos tantos para avanzar de forma directa.

    Tanto el duelo entre Deportes Copiapó contra Deportes Concepción como el de Cobreloa ante San Marcos están programados para este domingo 30 de noviembre a partir de las 20.30 horas.

