Concepción vivió la cuarta y penúltima jornada de la vuelta Criterium

Más de 120 ciclistas profesionales y aficionados participaron este domingo en la cuarta fecha del Criterium, la Vuelta Copec 2025, competencia que tuvo como punto de encuentro el Parque Ecuador, en el centro de la capital penquista.

La jornada comenzó a las 8:30 con las corridas familiares de 3 y 5 kilómetros, que reunieron a cerca de 2.800 personas.

El formato criterium, popular en Estados Unidos y Europa, consiste en carreras de velocidad en circuitos urbanos cerrados de entre 800 y 1.200 metros. En ellas, los ciclistas profesionales compiten durante 30 minutos, en pruebas técnicas y de alta intensidad que atraen tanto a especialistas como al público general.

Además de la competencia, el evento contó con música en vivo, zonas de descanso y actividades paralelas. La cita en Concepción marcó la penúltima estación de un recorrido que ha llevado esta disciplina por distintas regiones del país.

“El entusiasmo de la gente y la participación de deportistas nacionales e internacionales han sido una constante en todas las jornadas”, destacó Cristián Romero, gerente zonal sur de Copec, sobre la actividad que forma parte del programa de conmemoración por los 90 años de la empresa.

La última fecha del circuito se realizará el próximo domingo 2 de noviembre en Puerto Montt, donde se cerrará esta edición del Criterium con una nueva competencia urbana.