    Continúa en racha: Ben Brereton asiste el gol de la victoria del Derby County en el Championship

    El delantero nacional ha tenido un gran inicio de 2026 al anotar en dos ocasiones en lo que va del año. Esto le permite recuperar su nivel, tras ser criticado por su primera mitad de temporada.

    Por 
    Diego Donoso
    Ben Brereton dio la asistencia para el gol del triunfo ante Preston Nort. Por: @dcfcofficial

    El Derby County se enfrentó ante Preston North en el Estadio Deepdale por la fecha 27 de la Championship. Los dirigidos por John Eustace vencieron por la cuenta mínima con la anotación de Patrick Agyemang y se quedaron con tres puntos cruciales para subir posiciones en la tabla.

    El trámite del partido se inclinó hacia la visita, la cual se generó más ocasiones de gol en el arco de Jack Walton. En un duelo físico, como se acostumbra en la segunda división inglesa, el desarrollo del encuentro se vio constantemente cortado por las reiteradas faltas de ambos equipos.

    Ben Brereton Díaz estuvo desde el inicio en el terreno de juego y fue quien asistió en los últimos minutos para que su club ganara. A los 82′, el delantero chileno lanzó un centro desde el costado derecho que Agyemang conectó de cabeza para mandar el balón al fondo de la red.

    Gracias a la asistencia de Big Ben, los oriundos de Derby suman tres puntos importantes que los dejan doceavos en la tabla con 38 unidades, a solo cinco puntos de los puestos para el playoff de ascenso. Quien se posa en el sexto puesto es el mismo Preston North, por lo que imponerse sobre los locales era importante para acortar distancias.

    El próximo enfrentamiento del County es este martes 20 de enero contra Charlton de visita. En ese choque, el conjunto de Brereton intentará imponerse para continuar acercándose a los puestos de promoción y seguir soñando con volver a la máxima división de Inglaterra.

    El gran inicio de año de Brereton

    Ben Brereton anotó por segundo partido consecutivo en la eliminación del Derby County. Foto: @dcfcofficial (Instagram).

    Ben Brereton tuvo un inicio complejo con el Derby County esta temporada, ya que en los primeros cuatro partidos con su nuevo club no vio minutos. Incluso, en los duelos ante Stoke City y Watford, ni siquiera fue citado. El mal desempeño de los Carneros llevó a sus hinchas a pedir la salida de la titularidad del oriundo de Stoke-on-Trent.

    Luego de esos encuentros, el atacante chileno comenzó a tener minutos y a consolidarse como una opción en ataque para su técnico, John Eustace. Con más entrega que goles, el ariete ha disputado partidos en diferentes posiciones con tal de aportar al conjunto inglés. Su nivel en la primera mitad de esta campaña ha sido criticado por hinchas y la prensa inglesa.

    Desde hace ya unos cuantos enfrentamientos, Big Ben se ha hecho de un puesto en el once titular y empezó a aportar en el marcador. De hecho, ha tenido un gran inicio de año, ya que en el pasado duelo ante Wrexham anotó el único tanto de su equipo en la caída por 1-2. Lo mismo ocurrió en la eliminación de los Carneros de la Fa Cup de la mano del Leeds United por 1-3.

    El chileno-británico continúa con su buen momento con la asistencia ante Preston, mostrando una cara goleadora que hasta este inicio del 2026 su nuevo club no conocía. Por lo que se espera que el seleccionado de la Roja pueda mantener esta racha de cara a la segunda mitad de la temporada y encantar a la afición del Derby.

