Copa Davis: Alejandro Tabilo le da el primer punto a Chile en la llave ante Perú

Chile festejó en el primer partido de la serie ante Perú por la Copa Davis. Aquello tras la victoria por 6-2 y 6-4 de Alejandro Tabilo (69°) ante Nicolás Álvarez (298°), en un duelo que inauguró las acciones en el Lawn Tennis Club limeño y en donde el zurdo nacido en Toronto pudo demostrar su superioridad por ranking y juego.

Pese a que el enfrentamiento estaba programado para las 17:00 horas de Chile, diversos inconvenientes (entre los que estuvo un problema técnico por parte de la umpire) provocaron que el primer punto recién se jugara con media hora de retraso. Ni siquiera aquello logró quitarle la concentración a Tabilo, quien en el primer parcial fue amo y señor del marcador.

En el primer juego del partido logró quebrar de entrada y comenzar con ventaja, entregando rápidamente la sensación de que el duelo no se le iba a escapar. Y es que esos primeros paleteos demostraban a un Tabilo profundo y con grandes golpes cruzados, los cuales complicaban de sobremanera a un jugador peruano que no tenía ni la velocidad ni la movilidad para hacerle competencia.

Esa tónica se mantuvo durante todo el parcial, el cual terminó 6-2 a favor del chileno y con unas estadisticas muy claras. Por ejemplo en ese primer parcial el zurdo ganó 13 puntos más que su rival, consiguiendo dos quiebres en tres chances. Fue un momento donde todas las ilusiones nacionales se estaban concretando, dejando en evidencia una diferencia notoria entre los singlistas del primer duelo.

Pero esa superioridad cómoda y notoria, no se mantuvo en el segundo set. Allí se provocó un cambio de lógica, en donde el público y las sensaciones del mismo Tabilo ayudaron a que Nicolás Álvarez diera un paso adelante.

Verse cerca de una derrota en su ciudad, lo hizo comenzar a arriesgar y atacar al chileno, quien confiado, soltó el acelerador.

Aquello llevó a que el marcador comenzara a apretarse y que incluso el 69 del mundo tuviera que pasar por muchos momentos complejos y juegos muy igualados. En ese tramo fue que Tabilo sufrió el primer quiebre del partido, cuando no pudo sostener su servicio en el 2-1.

Eso ayudó a que el público se creciera aún más y que el peruano se metiera en la cancha. “Empecé muy firme pero en el segundo me fui un poco atrás. Unos puntos lo ayudaron a motivarse, pero feliz de haber podido remontar”, comentó el tenista nacional una vez finalizado el encuentro.

En esa remontada que menciona, el rol de Nicolás Massú fue clave. El capitán del equipo chileno siempre acompañó y guió a su dirigido, conteniéndolo en esos momentos de alta tensión. El mismo Tabilo confesó que el medallista olímpico le dio las claves para poder ganar el encuentro desde el fondo.

Y que en el noveno juego todo decantó. “Teníamos que salir con todo en ese juego porque era duro para él”, destacó “Jano”, ya que en ese momento el peruano no solo tenía la presión de que ya no quedaba margen, sino que al estar sacando él iba a tener que llevar las acciones, algo que cuando no tienes los golpes se torna muy complejo.

Así el chileno quebró y después pasó a a segurar el partido con su saque, firmando incluso dos aces. De hecho así ganó el partido. Servicio fuerte a la “T” y el primer punto para Chile llegaba en el debut.