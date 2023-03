¿Cortado por hacer magia negra?: la polémica ausencia del Papu Gómez en la selección argentina

En el Estadio Monumental se vivirá una verdadera fiesta. En el recinto donde hace de local River Plate, el 23 de marzo, la selección argentina se enfrentará ante Panamá, que contará con un equipo absolutamente alternativo y celebrará la obtención de la Copa del Mundo. El partido está marcado por el reencuentro de la Albiceleste y los hinchas tras imponerse en Qatar.

El clima festivo ya se siente en el otro lado de la cordillera. No obstante, hay uno de los campeones que no podrá estar presente. Alejandro Gómez, más conocido como Papu, no viajará al país transandino y se quedará en Sevilla. En el certamen mundialista, el futbolista de 35 años sufrió una importante lesión en el ligamento deltoideo de su tobillo izquierdo. Ahora, se encuentra en un proceso de rehabilitación tras ser operado de una artroscopia.

“No me arrepiento de nada, di todo por ganar la Copa del Mundo y hoy mi tobillo lo está pagando”, escribió el exjugador del Atalanta en sus redes sociales, a principios de febrero.

Cortado de la Albiceleste

Según se señaló en primera instancia, el Papu no recibió el alta médica por parte del club andaluz y, por ende, el permiso para viajar. Su presencia, junto a la de sus compañeros Marcos Acuña y Gonzalo Montiel, estaba confirmada, sin embargo, después se afirmó lo contrario.

En este contexto, surgió un insólito rumor en torno a la ausencia de Gómez en el partido amistoso. El periodista argentino Gonzalo Cardozo detalló en su canal de Youtube el supuesto verdadero motivo por el que el volante no estará presente en la fiesta de la Albiceleste.

“Es una información que me llegó hace una o dos semanas, que fui chequeando a medida que pasaron los días y que terminé de confirmar hoy (ayer viernes) cuando, valga la redundancia, se confirmó de que Papu Gómez no viaja al partido con Panamá para los festejos”, arrancó diciendo. “Por algo estaba en la lista (de convocados). Seamos buenos, en Sevilla, justo el día antes le van a decir ‘no viajas’. Es raro”, complementó.

Cardozo explicó el contexto de la situación y habló de la importancia que tienen las energías dentro de la Scaloneta: “La selección argentina, y este grupo (Messi, De Paul, Di María, Paredes y Otamendi), se maneja mucho con las energías. Tratar de atraer energías positivas, de que todo esté bien”.

En esa línea, aseguró que el Papu realizó algo, en cuestión de energías, para perjudicar a Giovani Lo Celso. “Todo el plantel no lo sabe en detalle, pero sí se pueden imaginar. Un futbolista del grupo chico se enteró después del partido con Países Bajos de algo que hizo el Papu Gómez que tiene que ver con las energías y no positivas”. Al instante añadió “Recordarán la lesión de Lo Celso”.

Además, recalcó la distancia que tuvo el apuntado con sus compañeros en la celebración del título: “En los festejos arriba del micro, no hubo prácticamente acercamiento entre el Papu y el grupo chico. Podrán buscar en las redes sociales del Papu Gómez: festejos del Mundial con él haciendo un vivo, creo que jode una o dos veces con Otamendi, y después con nadie más. Un poquito con el Kun, pero en una versión algo solitaria. Festejando, pero no todos sabían toda la verdad en ese momento”, complementó el periodista.

“Hoy por hoy, el grupo no le dice Papu Gómez. Pasó a ser el innombrable. Hoy está cancelado, por eso no viaja para el partido con Panamá y no va a estar en los festejos con todos sus compañeros, más allá de ser campeón del Mundo”, añadió.

A toda costa

En un segundo video explicativo, Cardozo relata la historia de cómo se enteró el plantel argentino de lo realizado por Gómez, que “desde hace un tiempo atrás, concurría a una vulgarmente llamada bruja”.

En su estancia en Qatar, a Gómez se le habría visto muy efusivo asegurando la obtención del título: “Cuando llega al Mundial, la bruja me dijo que vamos a ser campeones. Estoy seguro, va a pasar, va a pasar (...) Uno por la suya contacta a la persona, mueve sus influencias y le pregunta”.

“La respuesta fue: ‘El Papu no vino por eso nada más. Vino para asegurarse su lugar en el Mundial, que sí o sí tenía que estar adentro, a cualquier costo. El costo fue Lo Celso”, agregó.

Finalmente, aseguró haber recibido mensajes desde la interna de la Albiceleste, preguntándole por sus fuentes: “Recibí mensajes después del primer video: ‘¿Cómo te enteraste? ¿Hace cuanto lo sabes?’ De toda gente que está cerca de la selección argentina”.