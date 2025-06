Cronología de la caída del Tigre: los detalles de la jornada que sentenció el futuro de Ricardo Gareca en la Roja

Se acabó el proceso de Ricardo Gareca en Chile. La Roja fue a El Alto y no pudo ante Bolivia. Cayó por 2-0 y queda sin chances matemáticas de acceder al próximo Mundial. Ni siquiera el repechaje es opción. Por tercera Eliminatoria consecutiva, el combinado nacional fracasa. Ahora lo hace tras un turbulento período liderado por el Tigre, que llegó con muchas expectativas y chocó de golpe con la realidad.

Al estadio Municipal, el transandino llegó colgando de un hilo. Él lo sabía. En la antesala del encuentro concedió una rueda de prensa donde por primera vez habló de lo complicado que ha sido su año y medio en el país. Sus palabras, a diferencia de otras oportunidades, sonaban a despedida. “En estas circunstancias hay que dar la casa y eso tratamos de hacer, haciendo un trabajo lo más honesto posible. Esto es fútbol y más allá de eso no puedo contestar. Siempre los he atendido, independiente de las circunstancias. Vivo una situación tensa, que no me gusta”, dijo en el día previo al partido.

Ricardo Gareca en la banca de la Selección en el duelo ante Bolivia. XXXXXXX/PHOTOSPORT

“Lo tomo como un aprendizaje y una experiencia de las tantas que he tenido, aún a la edad que me agarra (67 años). Lo quiero capitalizar de ese lado, no de un lado negativo. Es muy angustiante, pero no veo otra que hacerle frente y dar la cara con ustedes y los muchachos. Muchos pensaran que un cambio es o era lo ideal, me preguntaron si soy terco y sí, quiero dar vuelta la situación”, complementó.

La despedida

En esta ocasión, Gareca saltó a la banca del estadio Municipal de El Alto vestido de negro. Con un chaleco oscuro, en lugar del abrigo que utilizó ante Argentina. Tampoco optó por el buzo institucional con el que dirigió durante gran parte de su proceso. Las instrucciones se las intercaló con sus ayudantes. Estuvo de pie por momentos, pero en el complemento se quedó en la silla.

Cuando el árbitro Esteban Ostojich expulsó a Lucas Chavez por la fuerte infracción sobre Fabián Hormazábal, el Tigre dialogó extensamente con sus colaboradores. En ese momento no hicieron modificaciones. Tras el descanso, con el afán de darle nuevos aires al equipo, que tenía un futbolista más y ya caía, hicieron tres cambios. Entraron Víctor Dávila, Francisco Sierralta y Javier Altamirano, por Lucas Assadi, Benjamín Kuscevic y Darío Osorio.

Los cambios del DT no surtieron efecto. Al defensor del Palmeiras lo sacó porque tenía tarjeta amarilla y no quiso arriesgar, pero el refuerzo del Auxerre vio la roja directa. Un movimiento que refleja el pasar de Gareca por Chile, donde todo salió mal.

En ese momento, la resignación se apoderó del entrenador. Tomó un sorbo de agua en su botella y se dirigió al banco de suplentes a hablar con Sergio Santín. Ya estando con 10 contra 10 jugadores, dio paso a Rodrigo Ureña por Lucas Cepeda. Otra modificación que no dio resultado.

La derrota define el futuro del Tigre. 24 horas antes del partido, Pablo Milad hizo pública la sentencia del proceso. Ante la pregunta de si iba a despedir al entrenador en caso de que Chile quede sin opciones matemáticas de ir al Mundial, la respuesta del mandamás fue contundente: “Sí, por supuesto”.