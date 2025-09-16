“Cuando subo las escaleras me quedo sin aliento”: el sorprendente relato de Usain Bolt a ocho años de su retiro

El Mundial de Atletismo que se disputa en Tokio entre el 13 y el 21 de septiembre ha reunido a los mejores exponentes del planeta en una cita que concentra la atención global. Sin embargo, no todo el protagonismo se lo llevaron quienes compiten. Uno de los grandes atractivos del certamen fue la presencia de Usain Bolt, leyenda indiscutida de la disciplina.

El jamaicano, dueño de ocho oros olímpicos y once títulos mundiales, fue el invitado estelar del evento. Su aparición causó sorpresa no solo por la nostalgia que despierta en el público, sino también un estilo de vida muy distinto al que mantuvo durante sus años de gloria en las pistas.

Con 39 años, Bolt ha dejado atrás la exigencia física que lo convirtió en el hombre más rápido de la historia. En conversación con The Telegraph, reconoció que su relación con el entrenamiento cambió de manera radical: “No soy fanático, pero creo que ahora que he estado fuera por un tiempo, tengo que comenzar a correr porque cuando subo las escaleras me quedo sin aliento”, bromeó.

Bolt compitiendo en los Juegos Olímpicos.

El atleta explicó que sus rutinas actuales están marcadas por la familia y una agenda mucho más flexible. “Normalmente, me despierto justo a tiempo para despedir a los niños y llevarlos a la escuela. Y luego depende de lo que tenga que hacer”, relató. Una escena doméstica que contrasta con los días en que las mañanas estaban dedicadas a los entrenamientos más rigurosos del planeta.

Bolt disfruta de esta renovada faceta. Si no tiene compromisos laborales, admite que su día transcurre con calma: “Si no tengo nada que hacer, simplemente me relajo. A veces hago ejercicio si estoy de buen humor. Veo series y me relajo hasta que llegan los niños”, comentó con naturalidad.

La vida del exvelocista tampoco está desligada del mundo empresarial. Tras su retiro en 2017, ha cultivado un rol activo como embajador de marcas y ha desarrollado proyectos vinculados a la música y los negocios. Aunque ya no compite, su nombre continúa siendo sinónimo de éxito y proyección global.

Su imagen sigue vigente en campañas internacionales, reflejando la transición de ícono deportivo a figura mediática y empresarial. Esa reinvención lo mantiene conectado al público, al mismo tiempo que le permite cultivar la vida tranquila que buscaba tras cerrar su carrera.