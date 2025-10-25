Cuarta derrota al hilo en la Premier League: Liverpool sufre en su visita al Brentford y sigue en caída libre

Liverpool vive un infierno en la Premier League. Pese a contar con el estatus de ser uno de los candidatos a conquistar la corona del certamen inglés, el elenco de Anfield Road no consigue levantar cabeza y volvió a perder, esta vez ante el Brentford. Fue un 3-2 en la casa de las Abejas, que les endosaron la cuarta caída al hilo en el ámbito doméstico a los vigentes campeones del fútbol isleño.

Continúa la mala racha

El primer tiempo fue un calvario para los Reds en su visita al Gtech Community Stadium, pues tan solo a los 5′ quedó en evidencia la poca concentración que ha tenido el plantel de Arne Slot en esta seguidilla de malos resultados: un potente saque de banda por el sector izquierdo derivó en el pivoteo de Kristoffer Ajer y en la aparición de Dango Ouattara para el 1-0.

GOLPEÓ RÁPIDO: Ouattara se las ingenió en el área y marcó el 1-0 de Brentford vs. Liverpool.



GOLPEÓ RÁPIDO: Ouattara se las ingenió en el área y marcó el 1-0 de Brentford vs. Liverpool.

Tal como había sido en el clásico de Inglaterra frente al Manchester United, el Liverpool volvía a sufrir a través del expediente aéreo. Sin embargo, la mala organización no solo se limitaba a ese apartado, sino que también se traspasaba en todos los aspectos del juego. El plantel millonario que armó el elenco de Merseyside, con una inversión cercana a los 500 millones de euros para esta campaña, no lograba hilvanar jugadas ni tampoco podía contrarrestar los ataques rivales que, por cierto, eran veloces y a un solo toque.

Precisamente, en esa dinámica de rapidez es que el Brentford se encontró con el segunda gol a los 45′. En una salida rápida, Mikkel Damsgaard escapó de la presión en la mitad de cancha y habilitó a Kevin Schade, que se filtró entre una distraída dupla de centrales compuesta por Ibahima Konaté y Virgil Van Dijk. El pase del danés fue preciso, pues dejó mano a mano al delantero alemán, quien no perdonó frente al portero Giorgi Mamardashvili.

Si bien el gol de Schade dejaba con buenas sensaciones al conjunto de las Abejas de cara a la segunda mitad, un inesperado descuento de los Reds llegó a complicar ese ambiente de jolgorio. El húngaro Milos Kerkez anotó a los 45′+5′, con un grado de polémica, ya que el árbitro solo había dado tres minutos de adición.

DESCUENTO VITAL: Kerkez se redimió de un flojo primer tiempo y apareció en el área para firmar el 1-2 de Liverpool vs. Brentford antes del final.



DESCUENTO VITAL: Kerkez se redimió de un flojo primer tiempo y apareció en el área para firmar el 1-2 de Liverpool vs. Brentford antes del final.

Se complican en la tabla

Lejos de decaer por la cifra en contra, el Brentford se propuso seguir adelante con el planteamiento que les estaba dando frutos. El conjunto albirrojo no cedió en la iniciativa, y continuó llegando con peligro, mediante diversos remates desde fuera del área.

La propuesta ofensiva fue de tal magnitud que, nuevamente, el Liverpool terminó pagando caro sus errores en el fondo. A los 59′, y tras una larga charla del VAR con el juez del partido, se sancionó un penal a favor de los locales. Van Dijk, que tuvo una tarde para el olvido, derribó a Ouattara sobre la línea de cal. Falta clarísima, de una ingenuidad tremenda por parte del experimentado zaguero neerlandés. El brasileño Igor Thiago fue el encargado de transformar el cobro en el tercer gol.

¡LLEGÓ EL TERCERO! Thiago le ganó el duelo a Mamardashvili y anotó el 3-1 de Brentford vs. Liverpool en la #PREMIERxESPN.



¡LLEGÓ EL TERCERO! Thiago le ganó el duelo a Mamardashvili y anotó el 3-1 de Brentford vs. Liverpool en la #PREMIERxESPN.

Posteriormente, Mohamed Salah volvió a instalar una cuota de suspenso con un golazo a los 89′. Sin embargo, la aparición del egipcio fue tardía, y de poco sirvió para evitar un nuevo desenlace fatal para los Reds, que caen al 6° lugar con 15 puntos.

¡QUÉ GOL! Mo Salah definió de DERECHA y marcó el 2-3 de Liverpool vs. Brentford cerca del final. ¡SE VIENE UN GRAN CIERRE DE PARTIDO!



¡QUÉ GOL! Mo Salah definió de DERECHA y marcó el 2-3 de Liverpool vs. Brentford cerca del final. ¡SE VIENE UN GRAN CIERRE DE PARTIDO!

En la cima aparece el líder Arsenal, que tiene 19 unidades y puede aumentar la distancia si es que se impone al Crystal Palace, este domingo por la mañana. Mismo caso del Manchester City, que está segundo con 16 puntos, y choca con Aston Villa.