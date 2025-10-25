La mejor racha de la era Amorim: Manchester United se impone a Brighton y llega a puestos de Champions League

El Manchester United poco a poco se encuentra con su mejor versión. Y es que tras un pobre inicio de temporada, el cuadro mancuniano parece haber dado vuelta a la página y, actualmente, está en la racha más positiva de la era de Ruben Amorim, con tres victorias consecutivas en la Premier League.

Luego de imponerse ante el Sunderland y el Liverpool, en las dos jornadas previas, los Diablos Rojos ratificaron su encendido momento al imponerse por 4-2 al Brighton, en Old Trafford.

Los locales aprovecharon un frenético primer tiempo para sacar diferencias en el Teatro de los Sueños. Primero, a los 24′, Matheus Cunha abrió el marcador con un disparo colocado, que se ajustó en la parte baja de la portería de Bart Verbruggen. Esta cifra fue la primera para el brasileño en la institución roja, luego de que pagaran 75 millones de euros por su carta al Wolverhampton.

¡QUE GOLAZO DEL UNITED! Cunha la colocó contra el palo y marcó el 1-0 de los Diablos Rojos vs. Brighton.



Posteriormente, fue el turno de su compatriota. Casemiro, que había dado la asistencia para la apertura de la cuenta, se matriculó con una diana luego de que su remate fuera del área se desviara en Yasin Ayari.

LLEGÓ EL SEGUNDO DEL UNITED: Casemiro remató, pero la pelota se desvió en Ayari y marcó el 2-0 de los Diablos Rojos vs. Brighton.



El vendaval de los Diablos Rojos se iba a extender durante los primeros minutos del complemento, por una asociación de dos de los refuerzos en el último mercado de pases. A los 60, Benjamin Sesko armó una pared con Bryan Mbeumo, y el camerunés no perdonó en la entrada del área.

¡GOLEA EL UNITED! Mbeumo recibió la asistencia de Sesko y marcó el 3-0 de los Diablos Rojos ante Brighton.



Si bien las Gaviotas lucían desencajadas por la goleada, iban a aprovechar el relajo de los locales para descontar y poner suspenso al partido. Primero, por un tiro libre de Danny Welbeck a los 74′, y luego por un cabezazo de Charalampos Kostoulas a los 90+2.

¡ESTO NO ESTÁ LIQUIDADO AÚN! Danny Welbeck marca este golazo infernal de tiro libre y pone el 1-3 del Brighton ante Manchester United.



¡¿Y AHORA?! Kostoulas marca el 2-3 de Brighton ante United y le pone suspenso al partido en Old Trafford...



No obstante, nuevamente Mbeumo apareció para poner la tranquilidad. El ex Brentford, que viene en racha tras marcar en el clásico de Inglaterra, anotó al 90′+7′ y desató el alivio para el entrenador portugués que, tras varios meses de cuestionamientos, por fin está viviendo los mejores días desde su estadía en uno de los clubes más ganadores del país isleño.

¡RESPIRA AMORIM! Mbeumo la clavó al ángulo y liquida el partido para el 4-2 del United vs. Brighton.



Con este resultado, el Manchester United llegó a los 16 puntos y se ubicó, momentáneamente, en el 4° lugar (tiene que esperar lo que haga Liverpool en su visita a Brentford). Por el momento, en Old Trafford se ilusionan con clasificar a la próxima edición de la Champions League, algo que no ocurre desde la campaña 2023/24, cuando quedaron eliminados en fase de grupos.