Histórico de Manchester United le da con todo a Marcus Rashford: “Fue un vago, ningún compañero confía en él”

El delantero inglés Marcus Rashford vive un nuevo aire en Barcelona de España. El británico, quien la pasada temporada jugó en Aston Villa, está cedido por el Manchester United hasta el 30 de junio.

Sin embargo, el puntero izquierdo de 27 años no dejó una buena imagen en su paso por los Diablos Rojos, equipo que lo formó futbolísticamente antes que lo hiciera debutar José Mourinho.

Así queda claro en las críticas del ex jugador Paul Parker, lateral derecho que estuvo en Old Trafford entre 1991 y 1996 y que, además, disputó 19 partidos con la camiseta de la selección inglesa. Según sus palabras, Rashford no se esforzó lo suficiente en su paso por el equipo mancuniano.

“Marcus Rashford decepcionó mucho a sus compañeros. Verdaderamente, fue un vago, un perezoso, hizo muy poco por el equipo”, sostuvo el exdefensor del popular equipo rojo en el portal MyBettingSites.

Cero confianzas

El atacante está a préstamo hasta final de temporada en el equipo catalán. Si el Barça quiere quedarse con el pase del futbolista deberá cancelar alrededor de 35 millones de dólares.

De lo contrario, deberá regresar a la disciplina de Manchester United. Una situación en la que, según Parker, deberá mejorar mucho su actitud para recuperar la confianza de sus compañeros.

“Rashford tiene mucho que demostrar si regresa a Inglaterra. Ningún futbolista de Reino Unido confiaría en él si jugara en su equipo”, advirtió el exjugador.

Asimismo, se preguntó: “¿Cuántos jugadores en el Reino Unido confiarían en él si jugara en su equipo? Sabemos que la respuesta es nadie. Nunca lo admitirían, pero lo sienten en su interior. Cuando yo jugaba, todo era cuestión de vida o muerte. Esa situación había que inculcársela desde el principio, pero con este jugador no fue así”.

Respecto del rol que cumple en Barcelona, el comentarista advirtió que “por ahora lo está haciendo bien, pero no creo que esté en el equipo ideal del Barcelona. No creo que juegue la final de la Champions League con Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski. Sinceramente, todo con Marcus Rashford parece estar ligado a la política”.

Incluso, fue un poco más allá en sus comentarios y agregó que “Rashford se puso en una situación complicada, no sabe qué hacer. Si no lo puedes dar todo por el club en el que creciste y estás dispuesto a decepcionar al resto del equipo, eso habla muy mal de ti. Si no puedes darlo todo y decepcionas repetidamente a tus compañeros, entonces estás en una muy mala posición”.