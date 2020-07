Cuatro visiones para el primer gran día del retorno del fútbol chileno

El día que tanto esperaba el fútbol chileno llegó. O al menos el día que marca el inicio hacia el verdadero gran objetivo, que es retomar la competencia oficial. Los entrenamientos, gracias a la autorización entregada por el gobierno, se realizarán en todos los clubes de Primera División y Primera B, en zonas con o sin cuarentena.

Los equipos llevan semanas preparándose, pensando en que vuelven las exigencias deportivas que quedaron suspendidas debido a la pandemia por coronavirus. Para hablar de eso, justamente, cuatro personajes de fútbol criollo entregan su visión de la operación retorno. Un representante de Univeridad Católica, puntero del campeonato, y Santiago Wanderers, el actual colista, son parte de las figuras consultadas por La Tercera.

Juan Cornejo, defensa de la UC, puntero con 19 puntos: “Volver es lo que estábamos esperando todos. Sabemos que en el club están preparados para cumplir todos los protocolos de cuidado y ya nos han explicado muchos pasos e indicaciones de lo que tenemos que hacer. Entrenar en casa se hace un poco más complicado. No es lo mismo que hacerlo en cancha, así que estas primeras semanas serán más de adaptación que otra cosa”.

“Jugar se echa de menos, pero sabemos lo que está pasando y lo peligroso que pudo llegar a ser. Por eso tenemos que seguir todos los protocolos. Teníamos charlas semanales, en grupos o todo el plantel, respecto de las fases del juego y de movimientos tácticos con los profesores. El contacto siempre estuvo y siempre estuvimos trabajando para mejorar tácticamente”.

Francisco Alarcón, Santiago Wanderers, actual colista con 4 puntos: “Nos parece bien volver. Hacer lo que estamos acostumbrados. Estar en contacto, hacer lo que nos gusta. Ha sido terrible. Nunca hemos estado más de 100 días parados, encerrados. Fue difícil, no entrenábamos. Con algunos compañeros armábamos grupos pequeños. Con otros, en la charla. Teníamos apoyo del sicólogo. También nos coordinamos para ayudar a los que estaban más complicados, como los juveniles”.

“Lo que necesitamos son seis semanas para ponernos a punto. Cuatro semanas me parece poco. Las dos primeras serán de adaptación. Las ganas van a estar, pero lo más peligroso son las lesiones. Seguramente vamos a tener que jugar dos partidos por semanas y el cuerpo no estará preparado”.

Misael Dávila, volante de Unión Española, 7° con 11 puntos: “Nos tomó de sorpresa. Todo muy encima. Nos avisaron el lunes en la noche, tuvimos una reunión. Ahí supimos que sería mañana. Esperamos que no pase nada, que se cumplan las condiciones sanitarias. Físicamente no estaremos como al principio, por el tema de los espacios. Estamos bien, porque seguimos una pauta que nos da el cuerpo técnico, pero no es lo mismo que entrenar como lo hacemos siempre. Tenemos todas las pilas puestas, eso sí. Ahora debemos estar a la altura”.

“Es importante volver. Juntarte por Zoom ya te ponía un poco más contento. Sé que la primera fase es un poco más complicada. Pero espero que paulatinamente nos vayamos acercando a la normalidad”.

Javier Torrente, entrenador de Everton, 10° con 10 puntos: “Intentaremos poner al equipo lo mejor posible. Dependerá del cuidado del jugador y de cómo nosotros trabajemos con ellos. Teníamos la mitad del plantel entrenando, la que vive en Concón, y la otra que está en Valparaíso y Viña, que entrena por Zoom. La primera semana habrá que equiparar esas cargas, pero al tener un avance con los que han entrenado en campo, más de un mes, nos da la posibilidad de que haya un grupo más avanzado físicamente. Futbolísticamente no se puede evaluar. Estamos en fase 2″.

“Lamentablemente la pandemia hizo que la cosa se diera así. Es una situación atípica. No nos podemos quejarnos. Hay que aprobar los 20 convocados y cinco cambios, para que el ritmo sea mejor y haya menos lesiones. Detenernos en si Huachipato pudo entrenar o la federación pudo hacer tal o cual cosa, no viene al caso. Lo que hay que hacer es prepararnos”.