Dani Alves es despedido de Pumas tras quedar detenido en España acusado de presunta agresión sexual

Durante la pasada jornada ocurrió una noticia que caló hondo dentro del mundo del fútbol. Dani Alves, exjugador del Barcelona y seleccionado brasileño, fue detenido en España en medio de una causa penal que lo investiga por una presunta agresión sexual a una joven.

La titular del juzgado de Instrucción número 15 de Barcelona determinó el ingreso a prisión preventiva sin derecho a fianza para el futbolista. La medida cautelar, según la jueza en cuestión, se debe a que el jugador podría fugarse del país, ya que tiene doble nacionalidad y actualmente reside en México.

Despido en medio de contradicciones

En primera instancia, Alves confirmó que estuvo en el lugar de los hechos y negó cualquier contacto con la mujer que lo acusa: “Estuve ahí, en ese sitio, con más gente disfrutando. Sin invadir el espacio de los demás. Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita. Nunca he invadido un espacio de alguien sin autorización”, señaló en el programa “Y ahora Sonsoles”.

Alves sostuvo esa versión ante la jueza, en principio. No obstante, en declaraciones recientes, el jugador se habría contradicho en algunos puntos, concretamente sobre su contacto con la mujer. Alves se rectificó y aseguró que sí relacionó con la joven, pero que todo habría sido consensuado. Ante esto, el caso y la investigación tomaron un nuevo rumbo.

Las malas noticias para Alves no se quedan ahí y el caos se agiganta, pues los Pumas UNAM, equipo en el que militaba hasta última hora de la pasada jornada, decidió rescindirle el contrato. “Con la información acontecida sobre el proceso legal que enfrenta el jugador Dani Alves y por el cual se encuentra detenido en España, hemos determinado comunicar que el Club universidad decidió rescindir con causa justificada el contrato laboral con el jugador a partir de este día”, consignó en una rueda de prensa extraordinaria Leopoldo Silva, presidente del cuadro mexicano.

“Con esta decisión el club reitera su compromiso de no tolerar actos de ningún integrante de nuestra institución, sea quien sea, que atenten contra el espíritu universitario y sus valores. El Club Universidad Nacional es una institución que promueve el respeto. No podemos permitir que la conducta de una persona perjudique nuestra filosofía de trabajo que ha sido ejemplo a lo largo de la historia en la formación y desarrollo de jóvenes deportistas en nuestro país”, sentenció.

Xavi en estado de shock

En la previa del duelo entre el Barcelona y el Getafe, Xavi, entrenador culé, se refirió a lo que sucede en torno a su excompañero y dirigido: “Como todo el mundo, estoy sorprendido, impactado. Un poco en estado de shock conociendo a Dani. Es lo primero que se me viene a la cabeza”.

“Después, es un tema de la Justicia y dictará lo que sea, ahí no podemos entrar. En cuanto a Dani, me sabe muy mal por él. Estoy sorprendido por cómo es y cómo ha sido aquí con nosotros. No puedo decir nada más”, cerró el estratega.