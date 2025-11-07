Daniel Garnero mete presión en la UC de cara al mercado de fichajes: “Obviamente que el plantel está muy corto”.

La UC ya tiene un ojo puesto en el 2026. Si bien, el elenco estudiantil está instalado de lleno en la lucha por el cupo del Chile 2 a la Copa Libertadores, la escuadra de Daniel Garnero también planifica su próxima temporada. Así lo dio a entender Juan Tagle durante la semana. El entrenador, por su parte, habló de las dificultades que han tenido este semestre debido a la escasa largueza de la plantilla.

“Obviamente que el plantel está muy corto. Hay expulsiones, lesiones, suspensiones y el año que viene va a pasar exactamente lo mismo. Coincidentemente los partidos que nos tocó perder, que estamos nosotros acá, fueron momentos donde perdimos jugadores muy importantes que al plantel cuesta reemplazar, tendríamos que nivelar y equiparar eso para tener un plantel mucho más competitivo internamente y que haya menos diferencia entre un futbolista y otro, sobre todo por experiencia, por edad”, apuntó el argentino.

Garnero en el partido entre la UC y O'Higgins. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

“Obviamente los juveniles ayudan y son muy importante, pero para conformar un plantel competitivo y si tienes la posibilidad de tener dos competiciones, necesitas más gente”, añadió.

Aun así, el DT enfatiza en que ahora tienen la mente instalada en meterse en la fase de grupos de la Libertadores. “Quedan cuatro fechas y tenemos la gran posibilidad de no depender de nadie. Nos basaremos en eso y en que nuestro estado de ánimo sea el mejor para el partido del sábado”, remarcó Garnero.

En esa línea, le bajó el perfil a la última derrota de la UC ante O’Higgins. “Nos preparamos como veníamos haciéndolo diariamente. Obviamente que cuando ganas el estado de ánimo es superior, pero sinceramente estamos muy enfocados”, dijo. Este sábado, a las 12.30, Universidad Católica visita a Deportes La Serena. El elenco precordillerano está solo un punto encima del cuadro rancagüino en la lucha por el Chile 2.