Daniel Garnero y Justo Giani abordan el veto a los hinchas de Boca Juniors en el duelo ante la UC por la Libertadores.

La UC no recibirá a hinchas de Boca Juniors en el Claro Arena. La determinación fue dada a conocer este lunes por Cruzados y horas después fue explicada por la Delegación Presidencial. Tras la victoria por 3-1 ante Cobresal, en el cuadro estudiantil analizaron la situación.

“Es una cancha complicada en la altura. Veníamos de perder, era importante terminar estos tres partidos ganando, nos queda definir con dos partidos de local. En líneas generales fue un buen partido”, dijo Justo Giani de entrada, para referirse al duelo de la Copa de la Liga.

Luego abordó la noticia de la Copa Libertadores. “Hubiese sido lindo, pero yo creo que por algo será que no lo hacen. Nosotros estamos pensando en Palestino. Ojalá que cuando vayamos para allá podamos llevar gente, que es súper importante, pero no estamos tan enfocados en eso”, comentó.

Por su parte, Daniel Garnero también abordó el asunto con el cuadro xeneize. “Soy argentino, allá hace un montón que no se juega sin visitantes, en la época que yo jugaba, era lo más lindo que te podía pasar, ir a la cancha de un rival importante y que esté llena”, comentó.

“Pero bueno, por algo pasan las cosas también. Lamentablemente, en el fútbol hay actos de violencia que no ayudan demasiado, las capacidades también”, añadió.

“Haremos lo que nos digan. Ojalá que sea una fiesta el martes en todo sentido, que no se dé ningún tipo de inconveniente y que cuando nos toque jugar de visitantes, pase lo mismo“, concluyó.