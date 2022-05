Daniel Schapira: “La solución del mal momento es que Sartor Group deje de controlar la U, que venda sus acciones”

Daniel Schapira, ex vicepresidente de Azul Azul, analizó en profundidad el momento de Universidad de Chile. El ex director criticó el actuar de Luis Roggiero, el director deportivo, y del timonel Michael Clark.

“Hoy no hay participación, no hay comisiones en Azul Azul. La solución del mal momento es que Sartor Group deje de controlar a la U, que venda sus acciones o parte de ellas”, dijo de manera lapidaria en DirecTv.

Tras la salida del técnico Santiago Escobar, uno de los principales apuntados fue el director deportivo. En ese escenario, el ex director aseguró que “Luis Roggiero nos presentó el plantel que iba a tener la U esta temporada y nosotros le dijimos que era de menor calidad que el de la temporada pasada. Este plantel no da ni siquiera para transición. Tenemos serio riesgo de descender”.

Sobre el mismo tema, profundizó que “nunca estuve de acuerdo con la llegada de Roggiero. No tiene mucho carácter, tampoco conoce el medio, pero la decisión fue de Sartor Group”.

Consultado sobre los refuerzos que llegaron este 2022, afirmó que “yo no había escuchado hablar de Jose María Carrasco. Yo no hubiese traído a Ignacio Tapia, un defensor que descendió con Huachipato. Todos saben que Seymour es de la U, pero no tiene nivel para ser titular. Brun no era la primera opción”.

Ni siquiera el timonel de la concesionaria fue objeto de los comentarios de Schapira: “Michael Clark es un buen profesional, pero es muy poco futbolizado. Su comentario, que la U estaba bien, es absurdo. No me extraña, lo que ellos quieren es demostrar que las cosas no son dramáticas”.

Otro de los temas que el ex director abordó fue la supuesta participación del representante Fernando Felicevich en la propiedad del club. Si bien reconoció que el propio argentino desmintió la información, también aclaró que hay varios jugadores de su empresa en el plantel azul

“Felicevich me llamó y me aseguró que no es cierto, que no tiene propiedad en Universidad de Chile. Pese a ello está claro que tiene influencia, es uno de los representantes más importantes de Sudamérica. Tiene varios jugadores representados en el equipo. Hay jugadores de su corral que no deberían estar… ¿Por qué están? No lo sé”, explicó el ex vice de Azul Azul.