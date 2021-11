Daniela Seguel se impone en su debut en el WTA 125 de Buenos Aires

Daniela Seguel (211ª) tuvo un sólido debut en el WTA 125 de Buenos Aires. La tenista nacional se impuso por 7-5 y 6-1 a la argentina Jazmín Ortenzi (629ª), en una hora y 28 minutos, y avanzó a la segunda ronda del certamen transandino, que reparte 160 puntos a la ganadora.

La Pantera comenzó con dificultad en el primer set, ya su rival le quebró rápidamente y pasó a quedar 3-0 en el marcador. Sin embargo, la chilena se recuperó y logró dos rupturas consecutivas. Luego, no pudo cerrar la manga en el 5-4. No obstante, después, con un nuevo break, quedó en posición de sacar otra vez por el parcial. Esta vez no falló y lo aseguró.

Con el primer capítulo en el bolsillo, la oriunda de San Joaquín jugó mucho más tranquila e impuso la diferencia de ranking que hay entre ambas. Gracias a algunos ajustes en su devolución, Seguel se quedó con el servicio de su rival en tres ocasiones consecutivas, lo que le permitió obtener una ventaja irremontable para su adversaria.

La victoria dejó a la tenista de 28 años a las puertas del top 200, algo que podría conseguir si en la siguiente ronda derrota a la ganadora del duelo entre la brasileña Beatriz Haddad Maia (85ª) y la colombiana Emiliana Arango (260ª).

En tanto, la otra chilena en competencia, Bárbara Gatica, se estrenó con éxito en dobles junto a la brasileña Rebeca Pereira. El binomio se impuso por un cómodo doble 6-2 a las argentinas Marina Bulbarella y María Victoria Burstein. Mientras que en singles, la puentealtina enfrentará mañana a la alemana Katharina Gerlach.