Darío Osorio detalla la fórmula para brillar en el Midtjylland: “Me quedo después del entrenamiento”

Darío Osorio enfrenta el último tramo de la temporada con el Midtjylland. Tras obtener el título el año pasado, el cuadro de la ciudad de Herning está en busca del bicampeonato. Ahí, el chileno es una pieza crucial para el equipo.

Desde su llegada a Dinamarca, el zurdo acumula 3.506 minutos en 56 partidos. En ese tiempo ha anotado 14 goles y ha entregado tres asistencias.

El oriundo de Hijuelas se ha consolidado como uno de los futbolistas más relevantes para Thomas Thomasberg. En ese sentido, el técnico valoró lo realizado por el chileno desde su llegada al país escandinavo. “Marcó una cantidad realmente buena de goles en la temporada pasada de la Superliga. Y el número de remates y ocasiones que logró, alrededor de dos por partido, es el mismo esta temporada en la Superliga y en Europa. Claro que lo importante es la calidad a la hora de mandarlos a la portería”, indicó sobre el nacional.

“También me gustaría que consiga más goles. Estamos trabajando no sólo para que marque grandes goles desde 30 metros. La posibilidad de anotar es mayor cuando disparas desde 15. Por eso trabajamos en el ritmo de las carreras, en llegar al arco suficientes veces. Luego nos gustaría tener más finalizaciones. No es que su media no se pueda mejorar. También hay un poco de atención extra a su alrededor, tanto del oponente directo como del resto del equipo. Esa atención solo ha crecido”, añadió sobre Osorio.

El trabajo de Osorio

Su relevancia lo tiene como el futbolista mejor valorado de la Superliga de Dinamarca. Según un reciente estudio del Observatorio del Fútbol de la FIFA, el Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES), el extremo proyecta un valor de unos US$ 19,8 millones.

Es por ello que también ha llamado la atención de la prensa local. A horas de un crucial encuentro ante el Copenhague, el club más importante del país y que se encuentra liderando el certamen por solo un punto sobre el Midtjylland, Osorio fue entrevistado por el medio Tipsbladet.

El chileno fue consultado por su gran capacidad de remate, lo que le ha permitido marcar varias anotaciones desde larga distancia. “No sé si he trabajado tan duro en ello. Para mí es natural. Siempre lo he tenido y aquí he tenido la oportunidad de marcar varios goles desde fuera del área. Me quedo después del entrenamiento unas cuantas veces por semana y lo practico, y me ayuda a obtener buenos resultados. Pero ese tiro la he tenido siempre, incluso cuando era niño y joven”, indicó el zurdo.

También habló sobre cómo se ha hecho un nombre en la Superliga de Dinamarca. “No sé si estoy de acuerdo en que soy yo personalmente a quien los adversarios tienen en la mira. Creo que tenemos varios jugadores que por sí solos pueden marcar la diferencia”, señaló.

“Pero si decimos que esa atención de los rivales me hace un poco más difícil marcar, bueno, para mí no es tan importante ni tan grave. Para mí lo más importante siempre es ayudar al equipo defensivamente o ofensivamente. Si mi compañero marca, lo celebro y soy tan feliz como si hubiera marcado yo. Nunca me ha importado tanto si soy yo quien marca el gol o da la asistencia”, continuó.

Por otra parte, también aseguró no estar obsesionado con anotar. “No me preocupa si no marco. Entiéndeme correctamente. Si pierdo una gran oportunidad en un partido, me enojo conmigo mismo, pero si no marco en uno, dos o tres partidos, no es tan grave para mí. Lo importante es que yo aporte al equipo lo que debo”, sentenció.

Este jueves, desde las 12.00 horas, el Midtjylland se enfrentará ante el Copenhague, con Osorio como titular. El cuadro del chileno tiene 46 unidades, una menos que el club más ganador de Dinamarca.