De ser titular a morder banca: Alexis Sánchez no asomó en el triunfo del Udinese

Uno sí, otro no. Alexis Sánchez no logra afianzarse en la titularidad del Udinese. Es cosa de revisar los últimos encuentros del cuadro bianconeri. El 9 de febrero, en la visita al Napoli, el tocopillano ni siquiera ingresó. Luego, el 16 de febrero, en el triunfo sobre Empoli, entró en el segundo tiempo. El día 21, en la victoria sobre Lecce, el Niño Maravilla sí fue titular. Y en el partido siguiente, este sábado contra el Parma, nuevamente fue a la suplencia y no jugó en el triunfo de 1-0.

El entrenador Kosta Runjaic determinó que el ataque lo encabezaran Florian Thauvin y Lorenzo Lucca, los mismos que protagonizaron un tenso encontrón en la fecha pasada, discutiendo airadamente por la ejecución de un penal. Lucca, recriminado por su actuar, le ganó la pulseada al capitán del equipo.

La presencia de ambos dejó en la banca a los chilenos. En plural. Porque junto a Sánchez estuvo Damián Pizarro, citado luego de su compleja experiencia en el Sudamericano Sub 20.

La misión del Udinese era quedarse con los puntos en casa ante un rival cuya pelea está en la permanencia en el Calcio. En ese sentido, el primer tiempo careció de emociones en las áreas. Lo principal fue la sanción de un penal por mano. El francés Thauvin saca un remate de frente al arco y el balón da en la mano de un rival. El juez recibe el llamado del VAR y sanciona la pena máxima.

Esta vez no hubo polémica. Lucca le dejó a su compañero la ejecución del remate. En los 38′, el ex Olympique de Marsella convirtió el 1-0 para los de Friuli, en la ocasión más clara.

En el complemento, el trámite continuó siendo para el local. Pero le faltaba la puntada final para manifestar la supremacía en goles. La diferencia era mínima, lo que mantenía a los parmesanos en el partido. Mientras tanto, Sánchez esperaba por su oportunidad. El cotejo pedía un revulsivo, como por ejemplo el ex Inter de Milán.

En los 78′, el Udinese encontró un nuevo tanto, mediante Florian Thauvin, el mejor de la jornada. Se celebró el 2-0, sin embargo fue anulado por fuera de juego. ¿Y Alexis? Runjaic hizo cinco cambios y el tocopillano no asomó. Lamentablemente para las pretensiones del jugador (y de la Roja), no logra tomar un rol más preponderante.

Los bianconeri alcanzan los 39 puntos y se afianzan en la décima posición.