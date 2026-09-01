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    El Deportivo

    Derrotas, peleas y una revancha que no llegó: las cifras e historias de Lionel Messi ante la Roja

    La Pulga enfrentó 13 veces a Chile entre 2007 y 2025. Ganó ocho partidos, empató cuatro y perdió uno, aunque dos de esos empates terminaron en derrotas por penales en las finales de 2015 y 2016.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Finales perdidas, peleas y una revancha que no llegó: las cifras e historias de Lionel Messi ante la Roja en Argentina. MEXSPORT/PHOTOSPORT

    Lionel Messi puso fin a su historia en la selección argentina. Lo hace semanas después de disputar el Mundial 2026, donde llegó hasta la final. Su último partido con la Albiceleste fue el número 207 en una carrera internacional que terminó con 125 goles, un Mundial, dos Copas América y una Finalissima.

    Chile ocupa un lugar clave dentro de esa trayectoria. Messi enfrentó 13 veces a la Roja entre 2007 y 2025: ganó ocho partidos, empató cuatro y perdió uno. Pero dos de esos empates fueron derrotas argentinas en los penales en las finales de la Copa América 2015 y Centenario 2016. En total, le marcó cinco goles al combinado nacional.

    El primer enfrentamiento fue el 13 de octubre de 2007, en el Monumental de Buenos Aires. Argentina ganó 2-0 por las Eliminatorias para Sudáfrica 2010. Messi tenía 20 años. La primera derrota llegó poco después, el 15 de octubre de 2008. Ese día el cuadro de Marcelo Bielsa venció 1-0 a Argentina en el Estadio Nacional.

    Messi ante la Roja en 2007. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Messi tuvo que esperar hasta el 7 de octubre de 2011 para convertir por primera vez ante Chile. Fue en Buenos Aires, en el triunfo argentino por 4-1 en el inicio de las Eliminatorias a Brasil 2014. Un año después, el 16 de octubre de 2012, volvió a marcar, esta vez Argentina ganó 2-1 en Santiago.

    2015, el primer golpe

    El 4 de julio de 2015, Chile y Argentina se encontraron por primera vez con un título en juego para la Pulga. La final de la Copa América se disputó en el Estadio Nacional y terminó 0-0 después de los 90 minutos y el alargue.

    En los penales, Chile se impuso 4-1. Messi convirtió su lanzamiento, pero Argentina perdió la definición y la Roja consiguió el primer título de Copa América de su historia.

    Para Messi fue otro golpe importante. Un año antes había perdido la final del Mundial de Brasil 2014 frente a Alemania, por 1-0, en el Maracaná.

    2016, la final que terminó en renuncia

    La historia se repitió. El 26 de junio de 2016, Argentina y Chile volvieron a disputar el título de la Copa América, esta vez en su edición Centenario. La definición fue en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Ahí Messi volvería a disputar una final, 10 años después: la del Mundial 2026.

    Otra vez fueron 120 minutos sin goles. La Generación Dorada en pleno auge ganó 4-2 en los penales. Messi fue el primero en patear para Argentina y su remate se fue por encima del arco defendido por Claudio Bravo. El error llegó justo después de que Sergio Romero le atajara su lanzamiento a Arturo Vidal. La Roja convirtió cuatro de sus cinco penales y volvió a quedarse con el título.

    La derrota tuvo una consecuencia inmediata. Después del partido, Messi anunció su salida del elenco transandino. “Se terminó para mí la selección”, dijo. El rosarino recordó entonces las cuatro finales que había perdido con Argentina: la Copa América 2007, el Mundial 2014 y las Copas América de 2015 y 2016.

    La decisión duró poco. En agosto de ese año, Messi comunicó su regreso y volvió a disputar las Eliminatorias. El reencuentro con Chile llegó el 23 de marzo de 2017, en Buenos Aires. Messi marcó el único gol de aquel enfrentamiento, de penal.

    Messi tras perder la final de la Copa América 2015. Andrés Piña/Photosport

    La pelea con Gary Medel

    El siguiente capítulo entre Messi y Chile tuvo un protagonista adicional: Gary Medel. El 6 de julio de 2019, Argentina le ganaba 2-0 a la Roja en el partido por el tercer lugar de la Copa América cuando, a los 37 minutos, el ‘10’ y el Pitbull disputaron una pelota que se dirigía hacia la línea de fondo.

    El argentino tuvo un contacto con el defensor y ambos terminaron enfrentándose a pechazos. El árbitro paraguayo Mario Díaz decidió expulsar a los dos. Fue la segunda tarjeta roja de Messi con Argentina. La primera había llegado en su debut, ante Hungría, en 2005.

    Medel ante Messi en 2019. GUSTAVO ORTIZ/PHOTOSPORT

    Después vino la pandemia. Recién en 2021 volvería a ver a Chile en su camino. El 3 de junio, Argentina empató 1-1 ante la Roja por las Eliminatorias a Qatar 2022. Messi marcó de penal. Dos semanas después, ambas selecciones volvieron a enfrentarse, en la fase de grupos de la Copa América. El resultado fue el mismo y la Pulga volvió a convertir, ahora de tiro libre.

    Ese torneo terminaría siendo especial para el ariete. Argentina derrotó a Brasil en la final del Maracaná y Messi consiguió finalmente su esquivo título con la selección.

    Messi ante la Roja en 2008. MAX MONTECINOS/PHOTOSPORT

    La revancha que no llegó

    Argentina y Chile se vieron las caras Copa América 2024, nuevamente en el MetLife Stadium. El escenario tenía un significado especial para Messi: allí había fallado el penal en la final de 2016.

    Antes del partido, el delantero recordó el peso del lanzamiento. “Fue una cruz para mí por no poner en ventaja al equipo”, graficó.

    La posibilidad de una revancha, sin embargo, no era tal: se trataba apenas de la fase de grupos. La Albiceleste ganó 1-0 con un gol de Lautaro Martínez, avanzó como líder de la zona y posteriormente volvió a conquistar la Copa América. La Roja, en cambio, quedó eliminado en la primera ronda.

    Messi regresó al estadio donde había perdido la final de 2016 y saliócon un triunfo. Pero nunca tuvo la oportunidad de volver a enfrentarse con Chile por un título.

    El último capítulo ocurrió el 5 de junio de 2025, en Santiago. Argentina visitó a la Roja por las Eliminatorias al Mundial 2026 y ganó 1-0 con un gol de Julián Álvarez. Messi entró en el segundo tiempo. Fue su decimotercer y último partido contra Chile.

    Messi en su último partido ante Chile. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

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