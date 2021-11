Diego Valencia mantiene la concentración pese a la victoria cruzada: “No hemos conseguido nada aún”

Universidad Católica dio un paso trascendental para conseguir el tetracampeonato al vencer a Huachipato en San Carlos de Apoquindo. Allí el jugador que más destacó fue Diego Valencia. El delantero cruzado abrió el marcador y fue una constante arma de ataque para el equipo de la precordillera, demostrando porqué está en la pre nomina de la selección chilena.

Fue en conversación con TNT Sports que el formado en la UC entregó sus sensaciones de cara al final del torneo, uno que tras la caída de Colo Colo está muy cerca de quedarse en la precordillera. Eso sí, Valencia no se confía. “Era importante que nosotros cumpliéramos con nuestra tarea, lo que se fuera a dar allá estaba en un segundo plano para nosotros, pero no hemos conseguido nada aún, aún no cerramos nada así que necesitamos seguir en esta misma senda”, declaró el 30 de los cruzados.

Sobre las claves para la victoria, destacó el trabajo defensivo y remarcó que se debe mejorar en la definición, “supimos manejar los momentos del partido. Salimos jugando en gran parte del partido, logramos generar superioridad en el campo, pudimos crear un montón de opciones, pudimos haber ganado por más pensando en todo lo que generamos, pero es algo a trabajar. No nos hicieron mayor daño, a nivel defensivo estuvimos bien y eso también es positivo”, agregó.

Finalmente tuvo palabras para su citación en la pre nómina de la selección chilena de cara a los amistosos de diciembre. “Contento por la pre nómina, sabemos que está condicionado a como se de el campeonato, pero ya estar considerado es un logro. Uno de mis objetivos es estar cada vez más cerca de la selección, estar nominado constantemente es una de las cosas por las cuales trabajo. Me pone contento que se vaya dando”, concluyó.