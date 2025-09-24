Dónde y a qué hora ver a Alejandro Tabilo vs. Zizou Bergs en el Torneo de Tokio
El chileno vuelve a la pista tras su título en el ATP de Chengdú.
Alejandro Tabilo (72° del ranking ATP) vuelve a la pista tras su título en el ATP de Chengdú.
El chileno enfrenta a Zizou Bergs (45°) en la primera ronda del Torneo de Tokio. El belga es recordado por su conflicto con Christian Garin (124°) en la Copa Davis.
A qué hora es Alejandro Tabilo vs. Zizou Bergs en el Torneo de Tokio
El partido de Alejandro Tabilo vs. Zizou Bergs es este jueves 25 de septiembre a las 02.45 horas.
Dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Zizou Bergs en el Torneo de Tokio
El partido de Alejandro Tabilo vs. Zizou Bergs se transmite vía streaming a través de Disney+.
