Dónde y a qué hora ver a Alejandro Tabilo vs. Zizou Bergs en el Torneo de Tokio.

Alejandro Tabilo (72° del ranking ATP) vuelve a la pista tras su título en el ATP de Chengdú.

El chileno enfrenta a Zizou Bergs (45°) en la primera ronda del Torneo de Tokio. El belga es recordado por su conflicto con Christian Garin (124°) en la Copa Davis.

A qué hora es Alejandro Tabilo vs. Zizou Bergs en el Torneo de Tokio

El partido de Alejandro Tabilo vs. Zizou Bergs es este jueves 25 de septiembre a las 02.45 horas.

Dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Zizou Bergs en el Torneo de Tokio

El partido de Alejandro Tabilo vs. Zizou Bergs se transmite vía streaming a través de Disney+.