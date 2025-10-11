Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Marruecos en el Mundial Sub 20

Dónde ver a Estados Unidos vs. Marruecos en el Mundial Sub 20.

Estados Unidos y Marruecos darán vida a una de las llaves de los cuartos de final del Mundial Sub 20 de Chile 2025.

En el estadio El Teniente de Rancagua, norteamericanos y africanos intentarán meterse dentro de los cuatro mejores de la competencia.

A qué hora es el partido de Estados Unidos vs. Marruecos

El partido de Estados Unidos vs. Marruecos es este domingo 12 de octubre, a las 17.00 horas.

Dónde ver a Estados Unidos vs. Marruecos

El partido de Estados Unidos vs. Marruecos se transmite por Dsports.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de DGO.