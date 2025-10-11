Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Marruecos en el Mundial Sub 20
Este domingo se definen los últimos clasificados a las semifinales de la competencia.
Estados Unidos y Marruecos darán vida a una de las llaves de los cuartos de final del Mundial Sub 20 de Chile 2025.
En el estadio El Teniente de Rancagua, norteamericanos y africanos intentarán meterse dentro de los cuatro mejores de la competencia.
A qué hora es el partido de Estados Unidos vs. Marruecos
El partido de Estados Unidos vs. Marruecos es este domingo 12 de octubre, a las 17.00 horas.
Dónde ver a Estados Unidos vs. Marruecos
El partido de Estados Unidos vs. Marruecos se transmite por Dsports.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de DGO.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 mesesPlan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.