Dónde y a qué hora ver a Perú vs. Paraguay por las Eliminatorias.

Perú, ya sin chances de clasificar al Mundial, recibe a Paraguay, que en la fecha pasada se instaló en la cita planetaria.

El partido se jugará en el estadio Nacional de Lima.

A qué hora es el partido de Perú vs. Paraguay

El partido de Perú vs. Paraguay es este martes 9 de septiembre, a las 20.30 horas.

Dónde ver a Perú vs. Paraguay

El partido de Perú vs. Paraguay se transmite vía streaming a través de Disney+ Premium.