Dónde y a qué hora ver a Perú vs. Paraguay por las Eliminatorias
El elenco bicolor recibe a la albirroja en Lima.
Perú, ya sin chances de clasificar al Mundial, recibe a Paraguay, que en la fecha pasada se instaló en la cita planetaria.
El partido se jugará en el estadio Nacional de Lima.
A qué hora es el partido de Perú vs. Paraguay
El partido de Perú vs. Paraguay es este martes 9 de septiembre, a las 20.30 horas.
Dónde ver a Perú vs. Paraguay
El partido de Perú vs. Paraguay se transmite vía streaming a través de Disney+ Premium.
