Dónde y a qué hora ver a Racing vs. Flamengo por la Copa Libertadores

Este miércoles quedará definido el primer finalista de la Copa Libertadores. Racing Club, con la presencia de Gabriel Arias, recibirá al Flamengo de Erick Pulgar por el duelo de revancha de las semifinales de la competencia.

Este duelo comienza con los brasileños teniendo la ventaja, pues en el duelo de ida el Mengao se impuso a los argentinos por 1-0.

A qué hora es el partido de Racing vs. Flamengo

El partido de Racing vs. Flamengo es este miércoles 29 de octubre, a las 21.30 horas.

Dónde ver a Racing vs. Flamengo

El partido de Racing vs. Flamengo se transmite por ESPN Premium.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.