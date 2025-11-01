Dónde y a qué hora ver Japón vs. Marruecos por el Mundial Sub 17.

Japón debuta ante Marruecos en el Mundial Sub 17.

El encuentro se disputara en la cancha Academy Pitch 5 de la Aspire Zone.

A qué hora es el partido de Japón vs. Marruecos

El partido de Japón vs. Marruecos es este lunes 3 de noviembre, a las 10.30 horas.

Dónde ver a Japón vs. Marruecos

El partido de Japón vs. Marruecos se transmite por DSports.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de DGO.