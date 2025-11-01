Dónde y a qué hora ver Japón vs. Marruecos por el Mundial Sub 17
Este lunes arranca el certamen planetario en Qatar.
Japón debuta ante Marruecos en el Mundial Sub 17.
El encuentro se disputara en la cancha Academy Pitch 5 de la Aspire Zone.
A qué hora es el partido de Japón vs. Marruecos
El partido de Japón vs. Marruecos es este lunes 3 de noviembre, a las 10.30 horas.
Dónde ver a Japón vs. Marruecos
El partido de Japón vs. Marruecos se transmite por DSports.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de DGO.
