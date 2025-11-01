Dónde y a qué hora ver Nueva Caledonia vs. Portugal por el Mundial Sub 17
Este lunes arranca el certamen planetario en Qatar.
Nueva Caledonia debuta ante Portugal en el Mundial Sub 17.
El encuentro se disputara en la cancha Academy Pitch 4 de la Aspire Zone.
A qué hora es el partido de Nueva Caledonia vs. Portugal
El partido de Nueva Caledonia vs. Portugal es este lunes 3 de noviembre, a las 12.15 horas.
Dónde ver a Nueva Caledonia vs. Portugal
El partido de Nueva Caledonia vs. Portugal se transmite por DSports.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de DGO.
