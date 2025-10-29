Dos años sin entrar al Claro Arena: la razón del castigo a un hincha de la UC en partido de Adiós Capitanes.

Hace poco más de un mes, el Claro Arena fue testigo de una jornada histórica para Universidad Católica. José Pedro Fuenzalida, Cristián Álvarez y Milovan Mirosevic se despidieron del club en una emotiva jornada denominada “Adiós Capitanes”. Claro que no todos pudieron compartir la alegría: un hincha quedó prohibido de ingresar al estadio durante dos años por haber entrado sin ticket. El fanático fue identificado gracias a las modernas cámaras de seguridad del recinto.

En la antesala de aquel evento, Cruzados había explicado las eventuales sanciones. “Hinchas sancionados por infracciones graves pueden recibir prohibición de ingreso al estadio por 1 a 2 años, mientras que los delitos conllevarán 2 a 10 años de prohibición, además de penas judiciales”, habían dado a conocer en su sitio web oficial.

Este caso no es aislado. Durante el reciente Clásico Universitario, disputado este domingo en el mismo estadio, el club aplicó el mismo procedimiento a cinco personas por conductas consideradas graves. Dos de ellas recibieron seis años de prohibición. Una por “lanzar objetos al interior del campo de juego” y otra por un “intento de agresión a jugadores”.

Vista interior del Claro Arena. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Los tres restantes quedaron fuera del estadio por cuatro años debido a “mal uso de acreditación”. Estas medidas, implementadas mediante los sistemas de control y monitoreo del estadio, muestran la severidad de la UC en su nuevo reducto. El incidente del Adiós Capitanes demuestra que la regla aplica a cualquier circunstancia.

En entrevista con El Deportivo, Juan Tagle fue enfático en la postura del club. “Tenemos un estadio sin rejas, que exige un comportamiento ejemplar. Todos saben que cualquier persona que cometa un acto inapropiado será identificado y sancionado”, señaló el presidente de la concesionaria.

En esa instancia, el abogado también destacó los distintos eventos que han tenido en el reducto. “Estamos viviendo un año histórico, y este es uno de esos hitos. Este año tuvimos el hito del primer partido con Unión Española, la despedida de los tres capitanes, y ahora el clásico”, dijo.