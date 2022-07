Duro golpe para el balonmano chileno: Mateo Garralda deja la Selección y parte a Egipto: "Me genera muchísima ilusión conocer un país y una cultura completamente diferentes"

Después de seis años como seleccionador nacional de balonmano, Mateo Garralda se va de Chile. El prestigioso entrenador español fue anunciado por el Zamalek de Egipto, uno de los equipos más tradicionales de ese país.

“La directiva del club Zamalek, encabezada por el Consejero Mortada Mansour, contrató al español Mateo Garralda para asumir la tarea de entrenar al primer equipo de balonmano”, confirmó el nuevo cuadro del DT.

“La oferta vino hace un mes, un mes y medio más o menos. Ahora mismo lo único que puedo hacer es dar muchísimas gracias a todas las personas que han confiado en mí, a todos los que han trabajado conmigo desde el IND y al apoyo que hemos tenido como cuerpo técnico. A las mismas personas que directa e indirectamente han trabajado con nosotros desde el Comité Olímpico y nos han ayudado en todos nuestros proyectos hace seis años, y a la Federación, por todo el apoyo y la confianza que han tenido para conmigo”, comenta Garralda a El Deportivo desde El Cairo.

Sobre los motivos que lo llevaron a aceptar la oferta, el oriundo de Navarra explica: “No hay una razón, son varias razones, pero a nivel estrictamente profesional es cambiar un proyecto que no tiene nada que ver con Chile. También me genera muchísima ilusión conocer un país y una cultura completamente diferentes, una liga y un balonmano que está también creciendo muchísimo. No solamente hay una causa, sino que son varias, y prefiero centrarme sobre todo en los agradecimientos a las personas que han trabajado conmigo desde muy cerca, como Roberto Garcés, Claudio Lira, el apoyo de las categorías inferiores de Pablo Núñez, que sin lugar a dudas han sido fundamentales en el desarrollo y en los éxitos que se han podido conseguir en estos seis años”.

Desde su llegada a Chile en 2016, el DT hispano llevó a la Selección a los Mundiales de 2017, 2019 y 2021, citas en las que el representativo criollo logró sus mejores resultados, consiguiendo sus primeras victorias en la fase de grupos, siendo la edición de hace tres años su mejor participación histórica a nivel adulto, ya que se ubicó en el 16° lugar.

Asimismo, en la Copa del Mundo de 2017 el elenco nacional venció por primera vez a un rivel europeo y un año antes consiguió un histórico subcampeonato en el Panamericano específico, hazaña que repitió en los Juegos Panamericanos de Lima, donde se quedó con la plata.

Garralda también se involucró de tal manera en la estructura del deporte chileno que incluso se convirtió en uno de los instructores del nuevo proceso de certificación de competencias que lleva a cabo el Comité Olímpico. “Es tremendamente importante que esto exista, ya que se deben regularizar y validar los aprendizajes de los entrenadores”, decía a La Tercera.

Como jugador, Garralda brilló en el Atlético de Madrid y Barcelona, y ganó la liga española en ocho ocasiones y la Liga de Campeones de Europa en seis oportunidades. Junto a su selección, obtuvo el Campeonato del Mundo de 2005, tres platas europeas y dos bronces olímpicos.

“La contratación del técnico español se enmarca en el plan de la junta directiva del club encabezada por el consejero Mortada Mansour, que pretende dotar de todos los elementos y medios para el éxito en los distintos desafíos, ya sean colectivos como individuales”, explicó el nuevo club.