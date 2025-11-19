BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Dyango y el fútbol: “A Lamine Yamal le tienen una envidia tremenda y le han cogido mucha manía porque es moro”

    El artista español, de visita en el país, habla con fervor de su amor por el Barcelona y su pasión por Universidad de Chile, equipo del que se hizo fanático luego de que sus hinchas adaptaran uno de sus grandes éxitos: Corazón Mágico.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Dyango, posando con la camiseta de la U. MARIO TELLEZ

    —No me hables de usted, porque tenemos la misma edad —dice de entrada José Gómez Romero, el hombre detrás de Dyango, el artista de muy bien llevados 85 años y seis décadas de impecable carrera. Y la verdad que sí, pues su energía y lucidez son óptimas, virtudes que saltan a la vista y son el ejemplo de una carrera de más de seis decenios.

    —¿Cuántos años tienes tú?

    —41.

    —¡Anda! Mis hijos son mayores que tú.

    “Gracias a Dios, tengo aún fuerzas para estar en el escenario, aunque ahora, y no me importa nada, salgo y me siento. Y la gente lo acepta igual como si estuviera de pie, porque saben que tengo muchos años, claro”, explica con la calidez que siempre lo ha caracterizado.

    Este viernes 21 de noviembre se presentará en el Teatro Caupolicán, como parte de la gira Su amigo Dyango (entradas disponibles en Punto Ticket). Aprovechando su presencia en el país, visitó el CDA, donde compartió con las principales figuras de Universidad de Chile, el equipo con el que comparte su fanatismo junto al Barcelona de sus amores.

    “Mira, te voy a mostrar una cosa, que te vas a cagar. ¿Lo puedes ver?“, dice el poseedor de 55 Discos de Oro, 40 de Platino y ganador del Grammy Latino a la Excelencia Musical en 2018. Acto seguido, muestra la insignia de la U en su camiseta que lleva debajo de una chaqueta. ”Después del Barcelona, para mí viene la U. Todos saben en los otros países que Dyango es de la U", agrega.

    La relación de Dyango y el fútbol es de toda la vida. Esa pasión por los estudiantiles ocupa un lugar importante en lo más profundo de su ser y todo gracias a uno de los mayores hits de su carrera: Corazón Mágico.

    De pronto, entona la versión adaptada por la barra azul del popular tema. “Al León yo lo llevo en el corazón...”, canta con una gran destreza, dejando claro que la edad en ningún caso ha hecho mella en su voz tan particular.

    La mítica canción comenzó a ser utilizada por Los de Abajo hace más de tres décadas, naciendo una unión inquebrantable, que incluye momentos emocionantes para el artista. Uno de ellos fue cuando coreó su creación con la hinchada durante una visita de la U a Unión Española en Santa Laura, el 12 de octubre de 1994 (triunfo de la U por 5-2).

    “Ese video se hizo viral después. Ahí tuve el honor de dirigir a la barra en el estadio. Incluso, aquí mi gente del Barcelona, tiene celos. ‘Por qué lo hiciste’, me dicen. Pero yo les digo que lo sentí así porque cantaban mi canción. Además, veo que la cantan siempre y es casi como un himno para ellos”, admite.

    Casi dos meses después de esa visita, los laicos rompieron una sequía de 25 años sin ser campeones. “Debido a esa canción, la U empezó a ganar”, bromea el cantante, quien detalla su visita al recinto de los azules.

    “Cuando acabó el entrenamiento todos los jugadores vinieron a saludarme. Estuve con Charles Aránguiz, con Marcelo Díaz, que es un crack. Me regalaron la camiseta. Me han parecido como si fueran hijos míos, además le gusta mucho mi música. Son un críos maravillosos, los veo así porque son mucho menores que mis hijos”, afirma.

    Volviendo a Barcelona, han jugado varios chilenos en los últimos años...

    Claro, Bravo, Alexis Sánchez y Vidal. Todos grandes futbolistas. Alexis era un crack, se entendía muy bien con los demás jugadores y después no sé cuál fue la razón de que se fuera... A mí me supo muy mal que se fuera del Barcelona, porque es un gran jugador. Y Bravo era otro porterazo, que después tuvo la mala suerte de que llegara Ter Stegen, otro gran arquero y tan bueno como él. Ahora Ter Stegen se lesionó y llegó otro muy bueno. ¿Cómo se llama?

    Szczesny...

    Sí, el polaco, que se había retirado del fútbol. Estaba viviendo en Málaga y fumando su cigarrillo en cada momento y, cuando el Barcelona se quedó realmente sin arquero, lo fueron a buscar e hizo un gran papel. Es un gran portero.

    ¿Qué opinas de Lamine Yamal?

    Imagínate que empezó con 17 años. Un nene es poco, es un infante, ¡vaya! Lo que pasa es que tiene algo, es un superdotado... Es tipo Messi, sin llegar a ser Messi, por supuesto, de momento. Y, bueno, cumplió 18 años y todo el mundo le tiene una envidia tremenda, ¿no? Y por lo que le ha hecho al resto de los equipos de España es que le han cogido mucha manía ¿Sabes por qué? Porque es moro, creo yo. Porque es árabe, porque es de Marruecos. Él nació en Cataluña, pero sus papás son de Marruecos, y por eso hay una especie rara de contra hacia Yamal. Pero es un crack, es uno que va a dar mucha satisfacción en el Barcelona. ¿Te gusta?

    Sí, claro. Llevó a España también a lo más alto en Europa...

    Por supuesto, y tienes que pensar que el Barcelona está compuesto hoy en día, porque no hay dinero, de puros jugadores de La Masía, que es la escuela. De ahí han salido los más grandes jugadores de la historia: Messi, Iniesta, Xavi, Busquets.

    ¿Qué te pareció la salida de Messi?

    Messi va a volver, va a volver para despedirse del Barcelona. Lo queremos todos y creo que va a ser así.

    Joan Laporta parece que no quiere...

    No pide una burrada para jugar seis meses o un año. Que no pida mucho, en todo caso, porque el Barcelona no tiene dinero, pues estamos pasando un momento difícil. Y dicen que lo que pasa es por culpa de Laporta, aunque tampoco se saben los trasfondos.

    Y con respecto a la U, ¿compartes que muchos hinchas de la U se sumaron como fans a partir de la versión de Corazón Mágico que hizo la barra?

    Mira, la U no es solamente un equipo. A lo mejor tiene menos seguidores Colo Colo, pero el equipo más señor es la U; tiene que ser la U, por su gente y sus hinchas.

    Más sobre:FútbolMúsicaDyangoLamine YamalLa UBarcelonaMarcelo DíazCharles AránguizAlexis SánchezClaudio BravoArturo Vidal

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Huelga de pilotos: Latam anuncia que extenderá la cancelación de algunos vuelos

    Delegado presidencial confirma inicio de operativo para recuperar los cuerpos de los turistas fallecidos en Torres del Paine

    Pardow no invoca cuestión previa y Cámara de Diputados discute fondo de acusación constitucional contra el exministro

    Colombia dice que “presencia militar desorbitada” de Estados Unidos en el Caribe es “una amenaza” para América Latina

    “Él es el que tendrá que dar una opinión sobre eso”: Jara evita despejar si intervenciones de Boric contra Kast tuvieron efectos negativos

    Apertura de juicios de Nuremberg contra líderes nazis cumple 80 años ante el aumento de la impunidad a nivel global

    Lo más leído

    1.
    Corte de Apelaciones de Santiago despacha sentencia por desafuero del diputado Joaquín Lavín

    Corte de Apelaciones de Santiago despacha sentencia por desafuero del diputado Joaquín Lavín

    2.
    Francisco Coeymans, ex CEO de Primus Capital, y casa familiar: “No he podido pagar los dividendos, ya que no puedo trabajar”

    Francisco Coeymans, ex CEO de Primus Capital, y casa familiar: “No he podido pagar los dividendos, ya que no puedo trabajar”

    3.
    Las razones del respaldo de los Piñera Morel a José Antonio Kast

    Las razones del respaldo de los Piñera Morel a José Antonio Kast

    4.
    En el comando de Jara: la recriminación de Vodanovic a la FRVS por el resultado parlamentario

    En el comando de Jara: la recriminación de Vodanovic a la FRVS por el resultado parlamentario

    5.
    Tras renunciar al PPD: diputada Marzán apunta a “desconexión” de la clase política y a “casi nulo” apoyo a su candidatura al Senado

    Tras renunciar al PPD: diputada Marzán apunta a “desconexión” de la clase política y a “casi nulo” apoyo a su candidatura al Senado

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    The Game Awards 2025: los nominados a GOTY, a fondo

    The Game Awards 2025: los nominados a GOTY, a fondo

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    Servicios

    Rating del martes 18 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 18 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Comienza la venta de entradas para sideshow de Marina por Lollapalooza: estos son los precios

    Comienza la venta de entradas para sideshow de Marina por Lollapalooza: estos son los precios

    Termina el periodo complementario de la Admisión Escolar: ¿Cuándo se publican los resultados?

    Termina el periodo complementario de la Admisión Escolar: ¿Cuándo se publican los resultados?

    Rating del martes 18 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN
    Chile

    Rating del martes 18 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Delegado presidencial confirma inicio de operativo para recuperar los cuerpos de los turistas fallecidos en Torres del Paine

    Comienza la venta de entradas para sideshow de Marina por Lollapalooza: estos son los precios

    Huelga de pilotos: Latam anuncia que extenderá la cancelación de algunos vuelos
    Negocios

    Huelga de pilotos: Latam anuncia que extenderá la cancelación de algunos vuelos

    Ganancias de SQM subieron a US$ 178 millones en el tercer trimestre y registra el mayor volumen de ventas de litio de su historia

    Google lanza Gemini 3, su IA más potente hasta ahora

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos
    Tendencias

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Cómo “el poder de creer” influye en nuestras vidas y en las de quienes nos rodean, según la psicóloga María Paz Blanco

    El Congreso de EEUU aprobó la publicación de los archivos Epstein, ¿qué sigue ahora?

    El desconsolado llanto de Reinaldo Rueda tras no lograr la clasificación al Mundial con Honduras
    El Deportivo

    El desconsolado llanto de Reinaldo Rueda tras no lograr la clasificación al Mundial con Honduras

    La pregunta de la prensa rusa que descolocó a Nicolás Córdova tras el triunfo de la Roja ante Perú

    Dyango y el fútbol: “A Lamine Yamal le tienen una envidia tremenda y le han cogido mucha manía porque es moro”

    Festival Nube 2025: consigue entradas gratis para la fiesta de la imaginación y la creatividad
    Finde

    Festival Nube 2025: consigue entradas gratis para la fiesta de la imaginación y la creatividad

    Red Bull Al Agua Pato: en qué consiste esta acuática carrera en bicicleta que debuta en Chile

    Con charlas, talleres y música en vivo: Santiago Ecofest, el evento que busca destacar la importancia del medioambiente

    Mira a Rosalía cantando La Perla y enseñando español a Jimmy Fallon
    Cultura y entretención

    Mira a Rosalía cantando La Perla y enseñando español a Jimmy Fallon

    Un espectador ilustre: Noel Gallagher asiste al concierto de Billy Idol en el Movistar Arena

    Grabada en un muro y con guiño a The Beatles: la historia de Wonderwall, el himno de Oasis que hoy sacudirá a Santiago

    Colombia dice que “presencia militar desorbitada” de Estados Unidos en el Caribe es “una amenaza” para América Latina
    Mundo

    Colombia dice que “presencia militar desorbitada” de Estados Unidos en el Caribe es “una amenaza” para América Latina

    Apertura de juicios de Nuremberg contra líderes nazis cumple 80 años ante el aumento de la impunidad a nivel global

    China insiste en que si Japón no se retracta de sus comentarios sobre Taiwán habrá represalias

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores
    Paula

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?