Eduardo Vargas arriba a Chile para ser presentado en Audax Italiano

Eduardo Vargas no fichará por Universidad de Chile, como era el deseo de muchos hinchas azules. Según supo El Deportivo, el delantero firmó por Audax Italiano, elenco que marcha en el segundo lugar de la tabla de posiciones de la Liga de Primera y que sueña con el título.

Pese a que la intención de Turboman en un principio era volver al CDA, club en donde fue la figura de la histórica U que levantó la Copa Sudamericana en 2011, finalmente las diferencias económicas gatillaron que terminara recalando en La Florida.

Foto: Andrés Pina/Photosport ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Ya está en Chile

Durante este jueves, y ante una gran presencia de medios de comunicación, Vargas arribó a nuestro país luego de sellar su desvinculación de Nacional de Uruguay.

El formado en Cobreloa llegó en compañía de su familia y empujando un carrito con maletas. Al ser consultado por la prensa, prefirió no emitir declaraciones y siguió rápido su camino. Luego, al salir del recinto, abordó rápido una camioneta que lo esperaba.

En tanto, durante esta jornada el elenco de Montevideo público un tibio mensaje de despedida para Vargas en sus redes sociales. “Gracias Eduardo por tu profesionalismo y compromiso en tu etapa en Nacional ¡Éxitos en lo que venga!“, escribieron.

Alex Saúl, dirigente del Bolso, en entrevista con el medio Tirando Paredes, explicó un poco cómo se dieron las negociaciones en las que no pudo llegar a un acuerdo con la U.

“Yo supuse que no iba a arreglar en Universidad de Chile, a nadie le gusta ir y volver y no poder arreglar. Supuse que se le iba a complicar, está bien que se haya ido a otro equipo. Lo que mal empieza, mal acaba”, declaró.

Además, analizó el fracaso del chileno en Nacional: “Yo no creo que sintió la camiseta, lo que pasó fue que no se adaptó al fútbol uruguayo que no es lo mismo. No salió la apuesta, hizo un gol en la última final de la Copa Libertadores con el Mineiro”.