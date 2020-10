Eduardo Vargas se vuelve el nudo de Rueda

Eduardo Vargas se transforma en un problema para Reinaldo Rueda. El caleño, quien hoy dará a conocer la nómina de jugadores que enfrentarán los duelos frente a Uruguay y Colombia, a disputarse el próximo 8 y 12 de octubre, que abrirán las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, decidió borrar de la nómina al hoy futbolista de Tigres. Eso, al menos, se evidenció en la lista que dio a conocer a su staff en la Roja.

Es que a Rueda no logra convencerlo Turboman. Ya no existen indisciplinas ni otros motivos de fuerza mayor. Al DT simplemente no le gusta. Poco importa la regularidad que ha alcanzado el delantero en México: once partidos de los doce que ha jugado su elenco. Registra dos goles y una asistencia.

Lo cierto es que apenas se filtró la información respecto de la marginación de Vargas, quien sí fue reservado, la presión recayó sobre el DT, quien ya ha tenido que lidiar con situaciones similares por su idea de no contar con Marcelo Díaz. El estratega ha recibido presiones para sumarlo de última hora a la lista al tercer goleador histórico de la Roja. Su ausencia, incluso, no cayó bien en su círculo más cercano. Tampoco en los futbolistas más experimentados de la Selección, que quieren a Edu dentro de los convocados.

Rueda no es primera vez que lo borra. Ya lo hizo durante 14 meses, durante la temporada 2018-2019 por una supuesta indisciplina. Recién lo volvió a considerar y más que por gusto por el bajo nivel de Castillo, para disputar la Copa América en Brasil. En aquel certamen, disputado en 2019, Edu se anotó con un doblete frente a Japón. Disputó como titular todos los encuentros que jugó el bicampeón de América.

En su reemplazo, Rueda opta por Niklas Castro. El delantero noruego, hijo de padre chileno, de 24 años, viene de una destacada temporada en el Alesunds FK de la liga Noruega, en la que registra tres goles y siete asistencias. Ya el año pasado el futbolista participó de la gira de la Roja por España, en la que no pudo sumar minutos frente a Colombia y Guinea por problemas con su pasaporte que hoy ya tiene al día. Cercanos al caleño aseguran que su rendimiento durante la gira dejó gratamente sorprendido al DT, quien desde ese mismo momento pidió un seguimiento exhaustivo de los próximos encuentros que disputara Castro.

En otras sorpresas que reservó Rueda para la cita Eliminatoria destaca la presencia de Ángelo Araos (Corinthians), Víctor Dávila (Pachuca), a este último Rueda ya le confirmó que lo considerará, Claudio Baeza (Necaxa), Lorenzo Reyes (Atlas) Nicolás Díaz (Mazatlán) y Jean Meneses (León). También aparecerá Mauricio Isla, quien deberá estar en cuarentena hasta el sábado, luego de dar positivo por Covid. La idea es tenerlo para el duelo ante Colombia.

Dentro del medio local destacarán los nombres de José Pedro Fuenzalida, César Pinares y Edson Puch, de la UC. En la portería, Rueda le comentó a sus cercanos la intención de nominar a Gabriel Castellón, de Huachipato, para llenar una de las vacantes que dejó Claudio Bravo.