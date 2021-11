El análisis de Paulucci tras la victoria ante La Serena: “La clave fue que tenemos un plantel jerárquico”

Universidad Católica consiguió un importante triunfo ante La Serena y regresó a la cima del Torneo Nacional. Los cruzados, que perdieron a cuatro de sus futbolistas horas antes del encuentro por un nuevo caso de Covid-19 y tres contactos estrechos, doblegaron por 0-2 a los papayeros y son líderes del campeonato, con un punto de ventaja sobre Colo Colo, que este domingo debe enfrentar a Curicó Unido en La Granja.

El DT del conjunto de la franja, Cristian Paulucci, analizó la victoria de su escuadra y se refirió a los cambios que debió realizar de emergencia ante las bajas en la previa del compromiso.

“No varió en nada el planteamiento. Ustedes saben lo que pasó. Simplemente, cambiamos dos nombres, así que estaba todo planificado de acuerdo a cómo se paraba el rival. Pensábamos que iba a ser un rombo con tres volantes y uno por delante. Salieron con dos extremos y tres volantes. Habíamos planificado por si pasaba eso”, comenzó diciendo el estratega en conferencia de prensa.

“Cornejo hizo un gran partido. A mí me gusta jugar con movimientos de puestos con futbolistas que creemos que nos pueden dar algo más. Nos salió muy bien esa apuesta”, complementó.

El transandino también tuvo palabras para Clemente Montes, quien regresó tras varios partidos de ausencia y anotó la apertura de la cuenta. “Montes de vez en cuando ha sido citado. A Montes hay que llevarlo de a poco. Como llevamos a Diego Valencia, a Rebolledo y Saavedra. Que haya sido citado a la Selección no quiere decir que tenga un puesto comprado. Él está esperando su oportunidad y hoy lo hizo de maravilla. Tenemos que acompañarlo y seguir formándolo. Él siempre ha jugado por fuera y lo estamos probando de ‘9′. Muestra su crecimiento del trabajo que estamos haciendo con el staff y el club”.

Paulucci, además, reveló las que, a su juicio, fueron los factores que llevaron a su equipo a quedarse con los tres puntos: “Las claves fueron que pasó lo que pasó y tenemos un plantel jerárquico. Cambiamos nombres por nombres. Nos faltaban jugadores importantes que están en la Selección, pero ya nos había pasado lo mismo con Antofagasta, que quisimos rotar. Estamos muy contentos por eso. La clave fue intentar jugar. Estaba planificado jugar de distintas maneras. Intentamos variantes y sostuvimos el partido. Hicimos un buen juego”.

Y aprovechó de adelantar lo que será la definición por la Supercopa, este jueves ante Ñublense: “Es un grandísimo rival, un equipo dinámico que nos hará correr. Buscaremos el título”.

La alegría de Montes por su regreso: “Fue lindo volver y convertir”

El festejo de Montes luego de marcar el 0-1 transitorio ante La Serena. FOTO: Agencia Uno.

Otro que habló tras la victoria de los precordilleranos fue Clemente Montes, quien resaltó la actuación de su escuadra en la IV Región. “No venía jugando hace rato. Fue lindo volver y convertir. El equipo demostró que quiere seguir en competencia. Estamos buscando el objetivo que teníamos a principio de año”, declaró el delantero a TNT Sports. Y complementó: “Sigo trabajando. Me están poniendo de 9, para cuando me toque ser un jugador más multifuncional”:

El formado en San Carlos de Apoquindo se refirió a su tanto frente a los papayeros, el cual logró gracias a un notable salto que coronó con un gran cabezazo: “Desde chico siempre he tenido un buen cabezazo. Siempre he sido bien atlético con los saltos. También las condiciones físicas”.

Finalmente, se refirió a su poca continuidad en la UC y su sorpresivo ingreso al once titular, debido a las bajas por el Covid-19. El atacante fue una de las novedades y volvió a jugar un partido tras un largo periodo sin sumar minutos. “Son conversaciones que se van dando. Yo estoy enfocado a lograr el objetivo que tenemos, que es salir campeón. El otro año veremos qué hacemos”.

“Me tomó un poco por sorpresa la titularidad. Cuando me dijeron, cambié el chip y me puse en modo titular. Fue un gran desafío y me gustan los desafíos”, concluyó.