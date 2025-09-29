SUSCRÍBETE
El Deportivo

El Astara Chile Classic alista una nueva versión en el Prince of Wales Country Club

Por 
El Deportivo
Logan McAllister triunfó en la última edición del Astara Chile Classic.

La octava edición del Astara Chile Classic presentado por Scotiabank, torneo de golf que es parte del Korn Ferry Tour, se realizará entre el 5 y el 8 de marzo próximos en el Prince of Wales Country Club. El Astara Chile Classic presentado por Scotiabank entrega un millón de dólares en premios y es el evento deportivo con la bolsa a repartir más alta en toda la historia del país. La última versión, disputada en marzo pasado, tuvo como vencedor al estadounidense Logan McAllister.

Dentro de los 156 participantes del campeonato habrá al menos cinco golfistas chilenos invitados. Dos de ellos surgirán desde las Q-Series, otro desde las clasificaciones para golfistas menores de 18 años y, los dos restantes, por invitaciones especiales del auspiciador Korn Ferry y de la empresa organizadora del certamen, Ácido Láctico.

El circuito de las Q-Series consta de seis torneos. Los dos mejores golfistas chilenos en esta gira recibirán invitaciones para participar en el Astara Chile Classic presentado por Scotiabank 2026. Las Q-Series comenzarán con el Abierto Hacienda Chicureo, entre el 3 y el 5 de octubre. Continuarán con el Abierto de La Posada, en Concepción (24 y 26 de octubre); el Abierto de La Dehesa (7 al 9 de noviembre); el Abierto de Chile, en el Prince of Wales Country Club (18 al 21 de diciembre); el Abierto Rocas de Santo Domingo (23 al 25 de enero) y el Abierto de Granadilla, en Viña del Mar (del 30 de enero al 1 de febrero). Los Abiertos de Chile y Granadilla entregarán doble puntaje.

Las clasificaciones para el invitado juvenil se disputarán en un único torneo, el U-18 Qualifier, el 6 de diciembre en el Prince of Wales Country Club. Los cuatro jugadores que disputen el título, y el cupo para el Astara Chile Classic presentado por Scotiabank, serán definidos en dos torneos: las finales de los circuitos Golf Action (Joaquín Niemann Invitational by JN Foundation, del 16 al 18 de octubre en Sport Francés) y Elite Golf (Major Elite Golf, en La Dehesa del 1 al 3 de diciembre).

“Este es nuestro cuarto año dando nombre al Astara Chile Classic, un torneo de clase mundial que no solo ha consolidado su prestigio dentro del Korn Ferry Tour, sino que también ha puesto a Chile en la primera línea del golf internacional. Nos llena de satisfacción que cada vez más golfistas nacionales estén en competencia, lo que refleja el talento local y nos permite apoyar y contribuir a popularizar un deporte de primer nivel en el que Chile ya es una potencia. Participar en este evento, al igual que lo hacemos en la fecha que se celebra en Bogotá, demuestra nuestro firme compromiso por apoyar y fomentar el deporte, respaldar a los talentos chilenos y generar espacios que unan a quienes comparten la pasión por el deporte y por el golf en Chile”, comentó José Saval, CEO Astara Latam.

Scotiabank participa por tercera ocasión como auspiciador presentador del torneo. “Estamos orgullosos de ser parte del Astara Chile Classic por tercer año consecutivo. Este prestigioso torneo, que reúne a deportistas de categoría mundial, es también una vitrina para nuestro país y una oportunidad para conectar con nuestros clientes y comunidades”, expresó Ignacio Ruiz-Tagle, vicepresidente de Wealth Management de Scotiabank Chile.

El Astara Chile Classic presentado por Scotiabank 2026 es uno de los cuatro torneos del calendario del Korn Ferry Tour que se disputa en Latinoamérica.

El Korn Ferry Tour entrega todos los años al final de la temporada 20 tarjetas para participar en el PGA TOUR, el más prestigioso circuito del golf mundial. Un 82 por ciento de los golfistas del PGA TOUR pasaron previamente por el Korn Ferry Tour.

“Es un tremendo orgullo anunciar la octava versión del Astara Chile Classic presentado por Scotiabank, el torneo deportivo más importante del país y donde han participado destacados jugadores del PGA TOUR”, explica el director del torneo, Alejandro Peric. “Este evento, sin duda, realza a nuestro país y lo coloca en el mapa de los grandes eventos, pero además es un aporte sustancial al desarrollo del golf nacional. Desde que existe el Astara Chile Classic presentado por Scotiabank, cuatro golfistas chilenos han obtenido tarjeta para competir en el PGA TOUR”.

