El Challenger de Antofagasta alista una nueva versión con la presencia de Garin, Barrios y Soto

Los chilenos serán parte de la competencia que se desarrollará entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre en el norte del país.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.

El Circuito Dove Men+Care vuelve a Antofagasta para jugarse desde el 29 de septiembre hasta el 5 de octubre. Este año destaca la participación de tres raquetas nacionales, que fueron parte del equipo de Copa Davis liderado por Nicolás Massú: Christian Garin (126°), Tomás Barrios (133°) y Matías Soto (120° en dobles). El torneo también contará con la participación de otros campeones del circuito.

El ex 17° del ranking ATP dirá presente en esta nueva edición del campeonato, ya que el año pasado tuvo que ausentarse debido a una decisión personal de seguir entrenando para los grandes torneos del año. El último torneo que disputó Gago en tierras nacionales fue el ATP 250 de Santiago, donde quedó eliminado en segunda ronda. Christian viene como una de las principales figuras del torneo, donde buscará afianzarse y repetir los títulos de Mauthausen en Austria y el de Oeiras en Portugal.

Por su parte, Tomás Barrios viene con la intención de hacer un buen papel y retomar esa confianza que le dio el título en el Challenger de Campinas en Brasil. El chillanejo ya ha disputado torneos en Chile, como el ATP 250 de Santiago y los Challenger de Santiago y Concepción.

En dobles, Matías Soto tendrá que defender el título. El copiapino se consagró campeón en la edición 2024 junto al brasileño Mateus Alves. El tenista chileno quiere acercarse lo más posible al top 100 en esta categoría, para poder competir en los grandes torneos ATP.

Pero no solo habrá talento nacional. El circuito tendrá tenistas que han sabido ser campeones del circuito; Emilio Nava que ganó el torneo en Concepción (2025) y es primer sembrado del campeonato. Hady Habib que ganó en Temuco (2024), Gonzalo Bueno que ganó en Concepción (2024) y Matheus Pucinelli que ganó en Coquimbo (2023).

TenisChallenger de AntofagastaChristian GarinTomás BarriosMatías Soto

