El consejo de Marcelo Barticciotto a Damián Pizarro tras su desconsolado llanto en la Roja Sub 20

Damián Pizarro la pasa mal en la Roja Sub 20. El delantero no ha marcado en Sudamericano de la categoría. Durante el último empate ante Uruguay, una vez finalizado el cotejo, el formado en Colo Colo rompió en llanto. La imagen no tardó en viralizarse y da cuenta del complejo momento que vive el atacante. Era su oportunidad de relanzar su carrera, tras no jugar nada en Udinese, y las cosas no le han salido.

Las opiniones son divididas. Sin embargo, hay quienes esperan verlo de vuelta en el Cacique. ”Quizás de parte de él o de la gente que lo representa buscarle… estaría bien que vuelva a Colo Colo a préstamo o a Argentina, pero que el chico juegue”, señaló Marcelo Barticciotto, en su tribuna como comentarista de ESPN.

El llanto de Damián Pizarro en el Sudamericano Sub 20.

“Que no tenga la presión de tener que demostrar a cada rato en la alta exigencia”, añadió el exdelantero.

Otras voces esperan que se mantenga en Europa. “Tiene que pelearla, lucharla. En Colo Colo anduvo bien. Creo que regresar es la típica acción del jugador chileno cuando no le funciona nada. Tiene que seguir allá, seguir luchándola y tratar de revertir la situación para poder demostrar que sí es un jugador de alto nivel”, dijo Gabriel Mendoza a El Deportivo.

Una opinión que es secundada por Jorge Aravena. “Debe mantenerse allá. Va a depender de él también, si el proceso de aprendizaje es rápido o es lento”, comenta el Mortero.

El Coca, eso sí, esperaba ver más del delantero. “Lo de Damián ha sido increíble. No sé si esperarlo, si darle más rodaje, creo que las críticas han sido gigantes. Para mí tampoco son jóvenes, no son cabros, no hay que esperar. Tienen 20 años, a esta altura tienen que estar jugando, tienen que estar dentro de su equipo”, apunta el exlateral.

Aravena, en tanto, le quita responsabilidad a Pizarro. “Dentro de todo, creo que ante Uruguay hizo un partido correcto. Se creó una situación de gol solo, de un saque lateral que tuvo que disputar el balón, y el arquero Uruguay no le permitió anotar. Fue una jugada bien meritoria de su parte. Ahora, lo que es cierto es que en Italia es suplente en el equipo B del Udinese. La tiene muy complicada Pizarro. Yo lo dije cuando lo transfirieron cuando llegó para Europa. Los primero ocho meses de Pizarro en Italia iban a ser de aprendizaje, de enseñanza de los entrenadores a jugar en la posición de delantero central”, analiza.