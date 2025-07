El desconsolado llanto de Jhon Arias tras la eliminación de Fluminense en el Mundial de Clubes

Chelsea acabó de plano con el sueño de los equipos sudamericanos de ganar el Mundial de Clubes. El equipo inglés venció por 2-0 a Fluminense y eliminó al último equipo de la región para meterse en la final del domingo, en New Jersey.

Partido en el que la escuadra superior fue inmensamente superior a los cariocas. Dos tantos de Joao Pedro, jugador formado en el Flu y que hoy milita con los ingleses, fueron suficientes para construir la victoria sobre O Tricolor.

“Estoy contento de marcar mis primeros goles, pero también sé que este torneo es muy importante para ellos. No puedo poner excusas, tengo que ser profesional. Juego en el Chelsea, me pagan por marcar goles. Hoy me alegré de anotar. Llegué hace una semana y ahora voy a jugar la final. Estoy muy contento. El equipo me recibió muy bien y ahora tenemos que seguir adelante”, afirmó el goleador de los Blues, quien pidió disculpas tras marcar contra el club que lo formó.

Pero en el lado del cuadro carioca reconocieron la superioridad de su rival tras la derrota en semifinales. Así quedó claro en las declaraciones del arquero brasileño Fábio.

“La expectativa era clasificarnos para la final, pero hicimos lo que teníamos que hacer, dentro de nuestras posibilidades. No nos faltó nada. El Chelsea fue mejor, fue superior, luchamos hasta el final, pero así es el partido. Luchamos hasta el final, nos dedicamos, sudamos y demostramos nuestra voluntad. Tenemos que valorarlo”, explicó el exarquero de Cruzeiro.

La tristeza de Arias

Uno de los momentos emotivos tras el partido lo protagonizó el volante Jhon Arias. El colombiano fue uno de los mejores jugadores de Fluzao y sintió como nadie la derrota frente a los británicos.

Tras el final del encuentro, el jugador no pudo contener las lágrimas y debió ser consolado por el cuerpo técnico de su equipo. Tristeza que no supo esconder en la entrevista de la transmisión oficial. Entre el llanto y los sollozos, el cafetalero pidió disculpas a los hinchas.

“Solo pido disculpas a la gente. Estuvimos muy cerca… Lo siento. Luchamos mucho para llegar hasta aquí. De corazón, les pido disculpas. Como siempre digo, intento darlo todo, doy la vida por esta camiseta que me ha dado tanto…”, aseguró en medio de las lágrimas.

Con la misma pena, Arias trató de terminar sus palabras en portuñol y difícilmente pudo concluir: “estaba difícil, creo que hora no tengo más palabras que pedir perdón, perdón, perdón…”.

La emoción del colombiano

