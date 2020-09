El desconsuelo del hockey patín

El hockey patín carga con una incertidumbre. Pasan los días y cada vez pesa más. Fue en la reunión de PanAm Sport de marzo, en la que se definieron los deportes que compondrían el programa de Santiago 2023, cuando se enteró de la noticia: no está incluido en los 39 confirmados para los primeros Juegos Panamericanos de Chile.

Sí están invitados deportes no olímpicos como el béisbol, el sóftbol, el esquí náutico, el karate y el surf, todos confirmados en marzo tras la cita de Puerto Rico. La escalada, el bowling, el squash, la pelota vasca y el fisicoculturismo, además del hockey patín, esperan estar presentes en Santiago. Este último es el que tiene más difícil pasar el corte. Justos el de más arraigo en Chile.

Son pocos los deportes colectivos con que Chile ha conseguido glorias, muchos menos los que han sido campeones del mundo. El primero, de hecho, fue el hockey patín, gracias al título obtenido por las Marcianitas en Chile 2006. Su hito fue repetido solo por otras dos selecciones: el polo, en México 2008 y Chile 2015, mientras que la selección masculina de fútbol calle lo fue en México 2012 y Chile 2014.

Todos son deportes que no pertenecen al plan olímpico, pero a diferencia de los otros, el hockey patín ha cultivado una tradición en el país. El desaire le duele. “No se entiende el porqué de la decisión de no incluirnos. Somos un deporte que está presente en la cultura nacional, que tiene muchísima actividad de clubes y que representa a parte de la cultura deportiva del país, con tremendos hitos”, dice Rodrigo Quintanilla, el seleccionador femenino.

Fuera de los deportes que estarán en Santiago 2023, el hockey ha comenzado a buscar en el lobby un salvavidas que lo mantenga en los Panamericanos chilenos. Las personalidades y autoridades abogan por su presencia. “Apoyo totalmente la inclusión del hockey patín en los Juegos. Es un deporte de mucha tradición en nuestro país, que nos ha entregado grandes hazañas en nuestra historia y con él Chile se asegura medallas”, dice Pablo Squella, el ministro de Deportes que consiguió que la sede fuera Santiago, en 2017. Como él, han sido varios los políticos que han intercedido a favor de que Las Marcianitas, siendo el último el senador Guido Girardi (PPD), a través de su cuenta de Twitter.

Y es que pese a que el máximo organismo deportivo panamericano difícilmente revierta su posición, aún no todo está perdido. En diciembre se realizará la última reunión de PanAm Sport, donde su directorio, que preside Neven Ilich, deberá decidir qué otros deportes serán incluidos en el programa de los Juegos chilenos. Es la última instancia que le queda al hockey patín para conseguir estar. Consultado por La Tercera, Ilic prefirió no referirse al asunto.

Miguel Ángel Mujica, presidente del COCh, asegura que técnicamente el asunto no está en sus manos: “Quien reglamenta la inclusión o no de algún deporte en Juegos Panamericanos es PanAm Sports. Existe una comisión técnica que permite aprobar disciplinas que no son olímpicas, basándose en el nivel de desarrollo continental del determinado deporte, en que más de la mitad de los países afiliados pueda presentar competidores y también en algunos aspectos históricos”, explica.

Son varias las razones que tienen al hockey más fuera que dentro de Santiago 2023. La principal es el nivel que tendrá la competencia. Y es que son apenas siete selecciones en América las que presentan regular acción, lo que quitaría totalmente de foco el interés competitivo de la especialidad, con Argentina, Brasil y Chile como grandes dominadores.

La otra tiene que ver con el gasto para el país. “Hasta el momento, tenemos 39 deportes y 57 disciplinas. Entre ellos obviamente están algunos que siempre son muy atractivos para el público: atletismo, natación, gimnasia, patín carrera o vóleibol. El espectáculo está asegurado. Ahora, si algún otro deporte entra, ya quedó establecido que no debe significar mayor gasto en infraestructura”, reconoce Felipe de Pablo, CEO de Santiago 2023.

Según las bases, el país organizador cuenta con la potestad para proponer la inclusión de deportes al directorio continental. Y a eso apelan los hockistas: “Con nosotros, Chile tiene una medalla garantizada en damas y varones, y no debe gastar demasiado en infraestructura, porque ya tenemos nuestra cancha. Lo único que deberán gastar es en algunas tribunas mecano y la hospitalidad de algunas delegaciones”, argumenta Quintanilla.

Hasta ahora, el hockey patín ha contado con el apoyo del Comité Olímpico en cada uno de sus planteamientos a PanAm Sport, algo que también esperan del Ministerio del Deporte. “Le hemos pedido a la ministra que nos reciba para explicarle nuestras razones, pero no lo conseguimos. Solo nos atendió el subsecretario”, asegura Quintanilla, head coach de la Federación de Hockey y Patinaje. La directora de Santiago 2023, la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, tampoco quiso referirse al tema.

Pasan los días y la espera cada vez apremia más. La decisión se cerrará en diciembre, aunque se ve muy lejana una determinación favorable. “Esta pertenece a PanAm Sports, organizadora de los Juegos. Por lo menos, en el seno de World Skate America hay mucho interés de agregar al hockey al programa de los Panamericanos, ya que serían cuatro disciplinas del patín en competencia agregándolo al patinaje artístico, patín carrera y skateboard”, aseguró al sitio patines y chuecas esta semana el presidente de la Confederación Sudamericana del Patín, el brasileño Moacyr Junior.

En los Sudamericanos de Santiago 2014 ya se quedó la modalidad fuera de competencia. La decisión final la tiene netamente PanAm Sport. Serán Neven Ilic y sus directores los que decidan en diciembre si sacan o no al hockey patín de su desconsuelo.