El empuje de Espinoza y las atajadas de López y De Paul: el 1x1 del choque entre La Serena y la U

Universidad de Chile fue a La Serena con la idea de olvidar una semana convulsionada por la reunión que sostuvo el técnico Rafael Dudamel con sus dirigidos en su domicilio. Sin embargo, por más que por momentos insinuaron el dominio en el juego, los estudiantiles fueron incapaces de desnivelar el marcador en su favor. La U del venezolano aún no logra convencer a sus adeptos.

El 1x1 del partido entre La Serena y la U

Gonzalo Espinoza (U): El mediocampista fue la figura de un partido que escaseó en luces. Pese a que su función inicial era evitar la generación de los ataques del dueño de casa, paulatinamente el oriundo de Constitución sumó a esta tarea el protagonismo ofensivo. De hecho, de sus pies surgieron al menos tres remates de peligro para el arco de Zacarías López, el expediente al que los estudiantiles recurrieron para generar peligro ante la escasa claridad que mostraron para generar ataques. Uno de ellos impactó el horizontal.

Zacarías López (LS): El guardameta papayero intervino poco, pero cuando lo hizo fue ante alta exigencia y en momentos clave. Su contención más lucida se produjo a siete minutos del final, ante un disparo de Simón Contreras, que perfectamente pudo significar la victoria para el conjunto universitario. López vuelve a demostrar que es uno de los goleros de mayor proyección a nivel nacional.

Marcelo Cañete (U): El volante aún no llega a mostrar el nivel que lo transformó en una de las figuras de la temporada anterior, con la camiseta de Cobresal. No logra transformarse en la referencia para la generación de juego de los estudiantiles, como le reclama la posición en la que lo utiliza Dudamel. Fue reemplazado por Mario Sandoval, precisamente porque no trascendía en el campo de juego.

Fernando de Paul (U): Tal como su colega granate, el aporte del golero universitario también influyó en el empate en blanco con el que terminó el encuentro en La Serena. El portero estudiantil fue clave en el inicio de la segunda etapa, cuando los granates tuvieron dos ocasiones claras: un mano a mano de Rizzoli y un remate de Matías Fernández. En ambas oportunidades, Tuto lució las condiciones que incluso lo han llevado a la Selección.

Thomas Rodríguez (U): Una presentación con altos y bajos. En la primera etapa, cuando la U tenía mayor protagonismo, el puntero intentó permanentemente juntarse con Yonathan Andía, con quien se conocen desde la época en que jugaron juntos en La Calera. Después. junto con la caída en el nivel de juego de su escuadra, se diluyó y terminó desapareciendo.

Humberto Suazo (LS): No fue una buena presentación la de Chupete. La explicación radica, fundamentalmente, en el escaso volumen de juego ofensivo que produjo La Serena y en las pocas habilitaciones que recibió, considerando que se trata de un atacante que necesita abastecimiento para finiquitar, regularmente, con acierto. Además, estuvo bien marcado.

Simón Contreras (U): Por ganas, el juvenil azul no se queda. Permanentemente intenta, al menos, transformarse en un factor ofensivo. En sus pies tuvo la ocasión que pudo significar el triunfo para la U, pero más que un error en su definición hay que atribuirle el desenlace de la jugada a la intervención del arquero serenense Zacarías López.

Sebastián Leyton (LS): El mediocampista asume con naturalidad su rol de líder en el mediocampo de los granates. Además, lo complementa con buen fútbol. Sus refriegas con Gonzalo Espinoza fueron uno de los elementos que le dieron intensidad al encuentro.

Rafael Dudamel (U): El entrenador repitió su estilo habitual de dirección desde el borde de la cancha: permanentes gritos y órdenes a sus dirigidos. Sin embargo, sigue sin transmitirles la claridad que necesitan para superar los obstáculos. En este caso, por ejemplo, la U no logró descifrar las dificultades que le opuso la defensa de La Serena y tampoco fue lo suficientemente claro para generar acciones de riesgo. Intentó variar con los ingresos de Aránguiz, Sandoval y Larrivey, pero demasiado tarde.

Miguel Ponce (LS): Los diálogos del técnico papayero, más que con sus dirigidos, se produjeron con el equipo arbitral comandado por Ángelo Hermosilla, lo que le costó una amonestación. Estratégicamente, planteó un partido a la medida de las posibilidades de La Serena y su equipo se generó un par de oportunidades para desnivelarlo en su favor. Les ha dado una identidad a los nortinos que ya los tienen en el cuarto puesto de la tabla.