El enigmático mensaje de Marcelo Ríos en sus redes sociales: “Ayuda”
El extenista dejó un llamativo posteo en su cuenta de Instagram y recibió el apoyo de sus seguidores.
Marcelo Ríos sigue llamando la atención de sus seguidores con una nueva y enigmática publicación realizada en sus redes sociales. El extenista de 49 años ha tenido algunas semanas complejas debido al quiebre amoroso con su última pareja.
De hecho, hace unos días sorprendió borrando todas las fotos que tenía publicadas en su cuenta de Instagram y desde entonces solo ha subido algunas imágenes en las que aparece solo y otras junto a su hija.
Claro que en las últimas horas realizó un nuevo posteo con un enigmático mensaje. “Aquí vamos otra vez, esta huea nunca se acaba, ayuda”, compartió junto a una captura de pantalla de una entrevista televisiva.
De inmediato, el posteo se llenó de mensajes de apoyo. “Número uno por siempre”, “Lo que sea, paz y amor”, “Fuerza, Chino querido. Nunca olvidaré lo que hiciste por Chile”, “No sé por lo que estás pasando, pero te deseo lo mejor de todo corazón”, fueron algunos de los comentarios.
