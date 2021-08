“El equipo no te quiere”: Chupete Suazo explota contra el ayudante de Poyet

Humberto Suazo sufrió en San Carlos. El experimentado delantero de La Serena poco pudo hacer frente a Universidad Católica, en la caída de su elenco por 4-3.

Chupete, sin embargo, vivió un duelo aparte. Se molestó de sobre manera con el ayudante de cruzados, Cristián Paulucci. Y se lo hizo saber frente a las camáras del CDF.

Paulucci, quien estuvo a cargo del tricampeón, tras la ausencia de Poyet por expulsión, se encargó de reclamar cada jugada. No dejó en paz al juez Christian Rojas: “Cobraste la falta que no es. No viste la de Diego y vieron la de Suazo. Es fácil así, ¿eh?”, dijo.

Frente a tal reclamo, el goleador estalló. Y lo hizo de manera directa, encarando a Paulucci. “¡Cállate, pelao hijo de puta! ¡Cierra el orto pelao, qué hai’ alegao’ tanto! ¡Siéntate un rato, muerto!”, fueron los primeros gritos del delantero de La Serena.

“Equipo grande pidiendo la hora, pelao. Estai cagao”, continúo Chupete. “Terrible el miedo que te tengo a vos”, replicó el asistente de Poyet. Suazo respondió: “El equipo no te quiere. No te quieren”.

Tras la caída ante la UC, La Serena se ubicó en el cuarto puesto del torneo, con 20 unidades. Los cruzados, en tanto, quedaron en la tercera posición con 25 puntos.