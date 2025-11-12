OFERTA ELECCIONES $990
    El especial ranking en el que destacan Damián Pizarro y Matías Pérez entre otros futbolistas americanos

    Sofascore elaboró un listado en el que los jugadores de Le Havre y Lecce aparecen mencionados.

    Pablo Retamal V. 
    Pablo Retamal V.

    El presente de los futbolistas chilenos en Europa tiene a jugadores que están brillando, mientras otros siguen esperando por una oportunidad.

    Este es el caso de Damián Pizarro y Matías Pérez de la mano de Le Havre y Lecce de forma respectiva.

    Ambos jugadores llegaron al Viejo Continente con la esperanza de dar un salto en sus carreras, pero el esfuerzo no ha rendido sus frutos y han estado lejos de las canchas.

    Esta situación fue evaluada por Sofascore a través de una lista de 15 jugadores americanos que menos minutos han disputado en las cinco principales ligas de Europa (Inglaterra, Alemania, Francia, España e Italia), lugar en el que aparecen dos chilenos.

    Tal como ha publicado Sofascore Latinoamérica, entre los 15 futbolistas aparece Pérez, quien hasta ahora no ha sumado minutos de juego en la Serie A ni en la Copa Italia.

    Allí también está Pizarro que tras ser enviado desde Udinese a Le Havre solo ha podido estar en cancha por 26 minutos, los que se dividen en los duelos contra FC Lorient y el Stade Rennes, con 13 minutos en cada uno.

    El panorama es aún peor para el ex Colo Colo si se considera también la temporada anterior, pues al sumar ambas solo completa 55 minutos de juego.

    Un rendimiento criticado

    Hace algunas semanas, ante la falta de alternativas en el equipo, el técnico de Le Havre Didier Digard evaluó la presencia del chileno, instancia en la que aprovechó de explicar los motivos por los que ha preferido dejarlo fuera.

    “Tiene un perfil muy diferente a lo que buscamos. Es un delantero que no participa mucho en el partido y espera tener el balón en el área para marcar. Aún necesita adaptarse a nuestro estilo de juego”, aseguró.

    El técnico francés agregó que la adaptación de Pizarro no solo pasa por lo táctico, sino también por lo físico: “Estamos trabajando para que alcance el ritmo del campeonato. La Ligue 1 es intensa y requiere que los delanteros sean efectivos en espacios reducidos y rápidos al momento de definir”, señaló. Esta declaración deja en evidencia que el ex Colo Colo aún se encuentra en proceso de ajuste.

    La respuesta a las críticas

    Tras las declaraciones del DT, Pizarro sorprendió con una publicación en Instagram. Ahí se ve una fotografía en blanco y negro con la camiseta de Colo Colo, acompañada por dos emojis, unas manos en posición de oración y un rosario.

    Claro que, más allá de las interpretaciones, un eventual regreso al Monumental es algo lejano. El ariete está a préstamo en Le Havre hasta mediados de 2026 y mantiene contrato con Udinese hasta 2029. El desafío inmediato para Pizarro será revertir su realidad en Francia y responder en la cancha, en medio de críticas que contrastan con las expectativas que levantó en Chile.

