Luis Guerra fue una de figuras más atractivas de la última Liga de Primera. El delantero venezolano aportó varias cualidades al ataque de Deportes Limache. Potencia, velocidad y goles fueron los elementos que entregó el caribeño al equipo tomatero. Esas características tardaron poco en convertirlo en objeto de atracción para los hinchas e incluso para los clubes más poderosos.

El llanero deja el fútbol chileno. Lo hace para emigrar a un destino exótico: partirá al FC Tobol Kostanay, de Kazajistán. Será su primera experiencia en el fútbol europeo.

El exótico destino que escogió Luis Guerra, una de las principales figuras de Deportes Limache

El ariete llegó al fútbol chileno en 2020, para incorporarse a Deportes Antofagasta, escuadra a la que defendió en dos períodos. En los Pumas totalizó 60 partidos. Marcó 25 goles y aportó seis asistencias. Los nortinos jugaban en Primera B.

En 2025 fue fichado por los tomateros, en los que fue una de las principales figuras. De hecho, actuó con regularidad: disputó 38 encuentros, considerando las participaciones en la Liga de Primera y la Copa Chile. Marcó seis goles, aunque su principal aporte estuvo en la gestación de conquistas. 13 asistencias dan cuenta de su despliegue y generosidad en el campo de juego.

Luis Guerra, frente a Colo Colo (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

El llanero tiene 29 años, por lo que el traspaso al cuadro kazajo representa una oportunidad importante para obtener recursos económicos.

En Limache, sin embargo, lamentan la pérdida del jugador y, más aún, el destino que escogió. Las miradas apuntan al representante del delantero como el gestor de su salida.

Su nueva escuadra se entusiasma. "“El club FC Tobol Kostanay llegó a un acuerdo con el jugador venezolano”, anuncia en sus redes sociales.

“Es un jugador rápido y técnicamente fuerte, que hace tiros precisos y crea oportunidades de anotar para sus compañeros de equipo”, describe.