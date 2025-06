El feroz dardo de Marcelo Díaz a Colo Colo por la dura agenda que tendrá la U en las próximas semanas

La derrota de Universidad de Chile ante Curicó Unido, por los octavos de final de la Copa Chile, encendió las alarmas en el vestuario estudiantil. Los cambios en la formación, que hasta ahora le habían dado resultados en el segundo torneo nacional, esta vez fracasaron y los sureños se quedaron con la primera opció de avanzar a la siguiente fase.

Pero eso no es todo. El duelo jugado en Talcahuano inauguró el apretado calendario invernal que sostendrán los dirigidos por Gustavo Álvarez y que incluye tres competencias diferentes: Liga de Primera, Copa Sudamericana y la ya mencionada Copa Chile. De hecho, la revancha con los torteros será este miércoles a las 18 horas, en el Estadio Nacional, y luego deben viajar a Coquimbo para enfrentar al líder del campeonato (domingo, 15 horas).

Y aunque luego debería tener dos semanas normales, jugando cada 7 días, lo más difícil comenzará cuando inicien su participación en la justa continental. Es que en la previa de ese trascendental compromiso, ante Guaraní de Paraguay, deberán jugar con Colo Colo para ponerse al día con la primera rueda y luego deberán viajar a Chillán, para enfrenatrse a Ñublense, y a Asunción, para cerrar la llave del repechaje de la Sudamericana.

Marcelo Díaz en el último Superclásico. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

El feroz dardo de Marcelo Díaz a Colo Colo por agenda de la U

Precisamente el enfrentamiento ante los albos provoca ruido en las huestes azules. En el Centro Deportivo Azul no cayó bien la suspensión del Superclásico pues estimaban que estaban pasando por un buen momento deportivo y que, jugando de locales, no habría problemas con el público. Pero las autoridades, tras los incidentes en el partido del Cacique con Fortaleza, no autorizaron su desarrollo.

Además, los aún dirigidos por Jorge Almirón tienen en su agenda un duelo pendiente con Universidad Católica (supendido por falta de estadio) y Deportes Iquique (aplazado por la conmemoración de los 100 años del conjunto popular). Datos que Marcelo Díaz aprovechó para ironizar con la situación y clarar que harán ellos, ante lo que se les viene.

“No vamos a pedir suspensión de ningún tipo, vamos a jugar. Tenemos un plantel muy amplio, somos un equipo muy grande para buscar excusas”, lanzó el dardo el capitán de los universitarios.

Pero no sólo disparó hacia afuera,también lo hizo hacia dentro. “Ante Curicó, empezamos muy bien el primer tiempo, pero nos desordenamos y se vinieron arriba, nos hicieron dos goles y pudieron ser tres. Luego, en el segundo tiempo, pasó lo mismo. Nos creamos algunas situaciones, después nos desordenamos y el rival volvió a tener el control. El miércoles vamos a remontar la llave. Faltó más orden, más juego y ocasiones de gol para convertir”, concluyó.