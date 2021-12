El fútbol que no conoce la Navidad, tampoco la fiesta de Año Nuevo

Mientras los niños paseen orgullosos sus bicicletas en Chile, a más de 13 mil kilómetros de Santiago, los equipos de la Premier League de Israel estarán a punto de entrar a la cancha. Es la realidad que se vive en otras culturas y religiones, donde la Navidad es sólo un día más, un sábado donde la cartelera del fútbol no descansa, pese a las fechas.

Lo mismo ocurre en Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Marruecos o Argelia. La Superliga de Turquía, por ejemplo, contempla cuatro duelos para hoy; al igual que en Egipto, donde el fixture establece tres enfrentamientos. En la liga de China, a su vez, se viven días clave en el descenso a la segunda categoría. Así que si usted es apostador, ya tomó nota.

Otras realidades, distintas costumbres, en las que el futbolista occidental debe sumirse cuando toma la complicada decisión familiar de llegar a un lugar donde no existe la Nochebuena en términos formales.

Un Huaso en Jerusalén

Cristián Álvarez, ex lateral de Universidad Católica jugó cerca de dos temporadas y media en el Beitar Jerusalem, equipo de la máxima categoría del fútbol israelí.

Un país en el que el 74% de la población profesa la religión judía y un 18% son musulmanes. Los cristianos son sólo el 2% y, por lo tanto, las tradiciones de esa creencia quedan reducidas al mínimo, entre ellas la Navidad.

“No se celebra la Navidad, la vida continúa de manera normal. Hay algunas cositas que se ven, pero muy poco en general. En Israel se ve muy poco ambiente de fin de año, no es como acá en Chile. Pero es a lo que tienes que atenerte si vas a jugar a esas partes, las reglas están hechas”, dice el curicano.

Una fecha como cualquier otra, se trabaja de manera común, tal como los futbolistas, según explica el actual secretario técnico de la UC: “Alguna vez me tocó concentrar en Navidad, ahí sólo hay que tratar de desviarse del tema. En otra ocasión tuvimos algunos días libres, poco más de una semana, pero en general no era así”.

Incluso, narra cómo tuvieron que prepararse en familia para intentar emular los ritos comunes para una fecha especial en Occidente. “Una Navidad tuvimos que conseguir un árbol en Belén, que es parte de Palestina. En Jerusalén no se ven esas cosas, es una ciudad muy religiosa, está el centro de las religiones más importantes”, recuerda.

Igual con la festividad de fin de año. Los judíos se rigen por un calendario diferente al gregoriano, por lo mismo el 1 de enero no tiene ninguna significancia en Israel.

“El Año Nuevo es otra historia, porque ellos no lo celebran de acuerdo a nuestro calendario. Se conmemora cerca del mes de septiembre, además ellos van en el año 5 mil o algo así (se debe sumar 3.761 al año occidental). Nosotros vamos con las reglas claras, nada para reclamar. Alguna vez nos juntamos para unas fiestas como Milovan Mirosevic y Sebastián Rozental, para un Año Nuevo. Otras veces celebramos las fiestas con jugadores peruanos o brasileños. Pero es cierto que se extraña la euforia que existe acá”, aclara el ex River Plate.

Nochebuena en Emiratos

El ex delantero Cristián Montecinos jugó tres años en Medio Oriente, una temporada en Qatar, además de dos y media en Emiratos Árabes Unidos. Un país de mayoría musulmana (cerca de del 75% de la población), donde las tradiciones navideñas son francamente ignoradas.

“Son culturas distintas. Tampoco hay un ambiente festivo, de estar viviendo algo especial. Son fechas que se viven de otra manera allá. En algunos sectores mínimos se veía algo de ambiente, pero ni comparado con lo que pasa en Occidente. En Emiratos, en Abu Dabi y en Dubai, se ven algunos adornos bonitos por Navidad, pero muy poco. Sin embargo, ni siquiera por el tema comercial lo explotan. Para ellos eso es lo menos importante”, dice el talquino.

Por lo mismo, tal como ha ocurrido este año, el fútbol no se detiene el 25 de diciembre. Montecinos recuerda, incluso, que “me tocó jugar y me tocó concentrar el 25 de diciembre, en otra ocasión me tocó en el Año Nuevo. En esos países de Medio Oriente no hay Navidad, sólo la celebran los extranjeros católicos. Es más, en Emiratos Árabes había sólo una iglesia. Para nosotros era algo normal, es parte de lo que tienes que vivir cuando vas a jugar a esos países. En general era así, como no es parte de sus tradiciones, tampoco les importa programar partidos en esos días”.

Asimismo, el ex Necaxa explica que “en general, nosotros no hacíamos nada especial, porque no existía una cultura donde vivíamos. Quizás algunos regalos por ahí. A veces nos juntábamos con algunos argentinos o con el Embajador de Argentina en Emiratos. Con ellos celebrábamos un poco. Pero más que nada una comida. Con eso tratábamos de darle algún sentimiento a esas fechas, algo que es muy propio de nuestra cultura”.

Cambios culturales que incluso influyen en la dinámica cotidiana y el día a día, tal como reconoce Cristián, el padre de Joaquín Montecinos, una de las figuras del último campeonato nacional.

“Para ellos son días normales y es cuestión de acostumbrarse a las situaciones que ocurren. Era normal que mientras yo durmiera, a las cinco de la mañana se levantara mi compañero de cuarto para rezar, porque era musulmán. Al final uno se acostumbra a vivir, a estar ahí. Ellos tienen sus tradiciones y uno tiene que respetarlas. A mí, personalmente, no me afectó mucho. A mí familia tampoco, nos terminamos acostumbrando”, asegura el ex Colo Colo y Rangers.