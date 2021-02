El futuro está aquí: Tsitsipas borra a Nadal de Australia

Stefanos Tsitsipas (6°) es semifinalista en Australia. El griego le ganó una batalla de cuatro horas a Rafael Nadal (2°) y se metió en entre los cuatro mejores del Grand Slam. Perdió los dos primeros y remontó el partido de forma magistral. 3-6, 2-6. 7-6. 6-4 y 7-5 el código de una victoria agónica, donde la juventud (22 años) se impuso a la experiencia (34).

Los dos primeros sets fueron sorpresivamente disparejos. Nadal apeló a la experiencia y sobrepasó al griego. Un tenis punzante, en un partido donde lo necesitaba. El de hoy era el rival más duro que había enfrentado el español en está edición de Australia y se sintió. Pese a la comodidad de los dos primeros parciales, el encuentro aún se guardaba muchas sorpresas.

En el tercero Stefanos logró plantarse mejor frente a un Nadal prácticamente perfecto. Nivelados hasta el tiebreak, el set se definió por detalles. En el juego definitivo Nadal falló dos smash y el griego se puso a tiro. Ese mini quiebre fue suficiente y Tsistipas logró ganarlo. Fue el primer parcial que perdía el balear en el torneo.

Con la motivación de haber ganado el set, el griego entró con otra postura a buscar empatar el encuentro. Mucho más profundo e inteligente, Tsitsipas siguió presionando a un Rafa que ya no jugaba tan suelto. Incluso cruzó miradas nerviosas con sus entrenadores. Consiguió sacarse dos puntos de quiebre en el 2-2 y también sostuvo en el tres iguales, pero en el siguiente no fue así. Stefanos quebró y después se llevó el set. La lógica del partido cambiaba. Rafa ya no arrasaba y se le veía bastante complicado. Todo se definió en el quinto.

Último set apretado. Nadal dubitativo a momentos, se comenzó a defender mucho más que en un inicio. Intentaba levantarle la pelota al griego, pero con eso no conseguía nada más que darle tiros ganadores a su rival. Resistía, pero le quebraron nuevamente cuando no había margen. 7-5 el quinto para Tsitsipas y la victoria asegurada. El chico de la Next Gen vence al maestro.

Nadal vuelve a perder un partido de Grand Slam donde iba ganando 2-0 después de seis años. La única vez había sido en el Abierto de Estados Unidos de 2015.

Ahora Tsitsipas deberá medirse con Daniil Medvédev (4). El ruso está en un nivel superlativo y no hay rival que le complique. Hoy jugó los cuartos de final frente a su compatriota Andrey Rublev (8) y fue derechamente superior. Le ganó cómodamente por 7-5, 6-3 y 6-2, asegurando no solo su paso a semis, sino que ser el nuevo número tres del mundo. Si levanta el título alcanzará el segundo puesto del ranking ATP.

La proeza de Ashleigh Barty llegó a su fin

La número uno del mundo no pudo mantener viva su ilusión de ganar el primer Grand Slam de la temporada. Al final su pierna, y el no haber jugado prácticamente ningún partido durante 2020, le pasaron factura. La australiana se despide de la Rod Laver Arena con un derrota por 6-1, 3-6 y 2-6 frente a Karolina Muchova (27°) y con la tristeza de poner celebrar en casa.

Barty se lamenta, durante un punto del partido que la dejó fuera de Australia

La checa por su parte logró meterse por primera vez en las semis de un grande. Deberá enfrentar a Jennifer Brady (24°), quien tuvo una noche mágica ante su compatriota Pegula (61°) para estar dentro de las cuatro mejores.

La ganadora de esa llave jugará la final ante Osaka (3°) o Serena (11°). Ambos partidos se realizarán en la madrugada de este jueves.